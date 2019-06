Send til din ven. X Artiklen: Solrøds første studenter sprang ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrøds første studenter sprang ud

Sydkysten - 24. juni 2019 kl. 15:22 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød: -Så skal du bare dreje på håndtaget. Det er let nok i starten, men det bliver hårdt til sidst, lød det fra Bjarne Thams, rektor på Solrød Gymnasium, da han fik hjælp til at hejse flaget.

- Hvis du bliver træt, må du sige til, så kan Ellen overtage, tilføjede han med et smil til Daniel Østerlund, der var i fuld sving med at hejse flaget til tops.

Traditionen tro hjalp Solrød Gymnasiums første stx-student og første hf-student med at hejse flaget, og i år var æren tilfaldet Ellen Thorn Ekstrøm (stx) og Daniel Østerlund (hf).

- Det er jo meget sjovt at få lov til, men det jo helt tilfældigt, hvem det bliver, siger Ellen Thorn Ekstrøm.

Hun ser tilbage på de seneste tre år på Solrød Gymnasium med glæde, selvom det til tider har været hårdt.

- Det har været den perfekte blanding af stressende og hårdt, De sidste par måneder med eksaminer har især været hårde, men alt i alt har det været tre virkelig fede år, siger Ellen Thorn Ekstrøm, der i særdeleshed glæder sig over de venskaber, hun har knyttet på gymnasiet. Det samme gælder Daniel Østerlund.

- Det har været nogle gode år. Der er et rigtig godt fællesskab, og gymnasiet er gode til at skabe et socialt liv på tværs af årgange og klasser, siger han.

Daniel Østerlund, der sluttede af med en eksamen i biologi, var stolt, da han fik huen på hovedet.

-Det er jo et bevis på, at man har opnået noget. Så det er rigtig fedt at være færdig, siger han.

Også Ellen Thorn Ekstrøm er glad for, at hun kan kalde sig student.

- Lige nu er jeg mest lettet og glad for, at jeg er blevet student, siger hun.

- Men om et par dage vil jeg nok også blive lidt trist, fordi det er slut. Jeg har mødt så mange gode mennesker her, som jeg vil komme til at savne, siger hun.

Begge studenter har planer om at læse videre, men det er ikke dem begge, der skal igang med det samme. For mens Daniels Østerlund håber at komme ind på Københavns Erhvervsakademi, Copenhagen Business, og læse finansøkonomi, så skal Ellen Thorn Ekstrøm have et sabbetår.

- Jeg skal arbejde og spare sammen, så jeg kan rejse til Japan med et par veninder. Jeg regner med, at vi skal være afsted i et par måneder, siger hun.

Derefter er planen, at hun skal læse kemi - enten på Københavns Universitet eller i England, fortæller hun.

Men først skal både hun og Daniel Østerlund nyde de næste dage, hvor de sammen med deres studiekammerater skal fejre, at de er blevet færdige.