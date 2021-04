Solrød sender solidt regnskab til revision

- Alt i alt er det et positivt regnskab, byrådet sender til revision. 2020 har været endnu et godt år for Solrød Kommune, hvor der trods coronapandemien har været fokus på fremgang og vækst. Takket være engangsindtægter fra salget af jord fra Trylleskov Strand, Havdrup Vest, Green Hills og Erhvervskilen har vi også en solid kassebeholdning, som sikrer os en stabil økonomi de kommende år. Det er rigtig godt, fordi vi i årene, der kommer, ikke har et stort nok overskud til at dække anlægsinvestingerne, og vi kommer derfor til at bruge ca. 80 mio. kr. af kassebeholdningen de næste to år til forskellige planlagte anlægsprojekter som fx en udbygning af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter, Strandens Hus og en nødvendig udbygning af Plejecenter Christians Have, siger borgmester Niels Hörup (V) og fortsætter: