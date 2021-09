Solrød Kommune har igen, ifølge den seneste undersøgelse fra DI, rykket flere pladser i den rigtige retning i forhold til erhvervsvenlighed. Foto Solrød Kommune colourbox

Solrød rykker frem på erhvervsliste

Sydkysten - 03. september 2021 kl. 17:59 Kontakt redaktionen

Solrød Kommune er på en 27. plads, når det gælder erhvervsvenligheden ifølge en undersøgelse fra Dansk Industri.

- Vi er super glade for, at kommunens gode rammer og vores nære og konstruktive samarbejde med det lokale erhvervsliv afspejler sig i resultaterne af Dansk Industris undersøgelse, lyder det fra borgmester Niels Hörup (V) i en pressemeddelelse.

Med en samlet plads som den 27. mest erhvervsvenlige kommune i landet, springer Solrød Kommune for femte år i træk flere pladser frem i Dansk Industris undersøgelse af erhvervsvenligheden i de danske kommuner. 27. pladsen placerer samtidig Solrød Kommune som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Region Sjælland og som den mest erhvervsvenlige kommune i Roskilde- og Køge Bugt-området.

- Jeg vil mene, at vi rammer noget rigtigt, når vi for femte år i træk går frem i DI's undersøgelse. Det inspirerer os til at holde snuden i sporet og fortsætte det gode arbejde, og vi er naturligvis super glade for, at kommunens gode rammer og vores nære og konstruktive samarbejde med det lokale erhvervsliv afspejler sig i undersøgelsens resultater, siger borgmester Niels Hörup (V).

Ifølge Dansk Industri bliver Solrød Kommune især belønnet for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver, en god digital infrastruktur samt fokus på at digitalisere de kommunale funktioner og services til brugerne. Derudover oplever kommunens virksomheder også, at kommunen er dygtig til at informere om aktiviteter eller tiltag, der er relevante for virksomhederne, hvilket også understøttes af, at Solrød Kommune ligger på en 11. plads i forhold til jobcenterets samarbejde med virksomheder.

Det glæder borgmester Niels Hörup, som siger:

- Vi forsøger altid at tage udgangspunkt i det lokale erhvervslivs behov, derfor har byrådet også styrket indsatsen endnu mere med et nyt samarbejde mellem Solrød Kommune og Erhvervshus Sjælland, som trådte i kraft den 1. august i år og går under navnet Solrød Erhvervsservice. Vores erhvervsservice er forankret i Job- og Socialcenteret i tæt samspil med vores virksomhedskonsulenter, og med den nye organisering er det vores hensigt at kunne støtte endnu bedre op om vores lokale virksomheders potentialer for udvikling og vækst, og byrådet har store forhåbninger til, at den nye erhvervsindsats vil være en stor gevinst for virksomhederne.

I Solrød Kommune har 35 virksomheder svaret på Dansk Industris undersøgelse, og Dansk Industri oplyser, at besvarelserne repræsenterer flere end 629 arbejdspladser i kommunen.