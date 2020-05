Solrød rydder gyldenris

For at få plads til andre arter, rydder Forstas nu arealet for gyldenris og anden opvækst. De lader dog nogle af de større træer stå. De kommende år vil Forstas slå områderne med gyldenris med opsamling hvert år i juni. Indgrebet kan se voldsomt ud til at starte med, men det skulle gerne betyde at Solrød på sigt får mange flere forskellige plante- og dyrearter i området.