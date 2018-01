Solrød-profil vil give tilbage til sit gymnasium

Solrød Badmintons cheftræner og underviser på Solrød Gymnasium, Jakob Poulsen, har fortsat det overordnede ansvar for linjen, og han er særdeles glad for ansættelsen af Niclas Nøhr.

- Det er et scoop at kunne lave en aftale med Nøhr, der udover at have erfaring på højeste niveau som spiller også har et stort potentiale som træner, som jeg håber han vil udnytte, når hans karriere er forbi. Derudover har Niclas selv været spiller på linjen tidligere, så han kender strukturen og kulturen for badmintonlinjen særdeles godt, lyder det fra Jakob Poulsen.