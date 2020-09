Se billedserie Leif Ellerbek på prædikestolen for sidste gang.

Send til din ven. X Artiklen: Solrød-præst sagde farvel efter 32 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrød-præst sagde farvel efter 32 år

Sydkysten - 28. september 2020 kl. 17:17 Kontakt redaktionen

Leif Ellerbek er gået på pension. Søndag den 20. september holdt han sin sidste prædiken i Solrød Strandkirke.

Leif Ellerbek har spillet en stor rolle for rigtig mange mennesker i Solrød Sogn. Men efter 32 år som præst i sognet har han nu holdt sin sidste prædiken. Den fandt sted søndag formiddag i Solrød Strandkirke, hvor mange faste kirkegængere var mødt op for at høre hans sidste prædiken.

- Jeg er meget glad for min tid i Solrød og har aldrig prøvet at søge væk herfra. Det skal man ikke, når det går godt. Jeg aner ikke, hvordan det er at være pensionist, og det bliver da mærkeligt efter så mange år med et meget systematisk liv bare at kunne sove videre, når vækkeuret ringer kl. 5.15. Jeg har tilbragt mere tid her i kirken end i præstegården, så det tager nok lidt tid at vænne sig til. Én ting glæder jeg mig til; at der ikke altid er en tale til en bisættelse, et bryllup eller en barnedåb, der venter på at blive skrevet, siger Leif Ellerbek.

Selv om den 66-årige præst ikke ønskede, at der skulle gøres noget særligt ud af hans sidste officielle optræden som præst, blev det langt fra en helt almindelig søndag i kirken. Han havde udvidet antallet af salmer med en enkelt, så det var fem af hans favoritter, der blev sunget, præstekjolen røg i slutningen af gudstjenesten, og organist Lars Ruuth spillede på flyglet et potpourri af Leif Ellerbeks yndlingssange. Bagefter fik han gaver fra kirkegængere, hvoraf mange har fulgt ham i både 10 og 20 år.

Selv om Leif Ellerbek nu kan kalde sig pensionist, vil han fortsat stå i spidsen for de sorggrupper, han selv har været med til at oprette.

- Det er i arbejdet med sorggrupperne og sorgkajak, at man virkelig kan mærke dig. Det er det, du brænder for, sagde menighedsrådsformand Arne Nielsen, da menighedsrådet sagde farvel til Leif Ellerbek.

- Du har i en lang periode haft to fuldtidsarbejder, ét som daglig leder og ét som præst. Når du er stoppet, vil mange blive forundret over alt det, du har gjort og tænke 'for Søren, hvem gør nu de ting, som Leif plejer at gøre'? Jeg har været utroligt glad for vores samarbejde gennem årene og håber, at du får det godt fremover sammen med din familie, med dine gode, sunde interesser og med at gøre din nye bolig i stand, sagde Arne Nielsen med henvisning til, at præsteboligen i Solrød Landsby er skiftet ud med et rækkehus i Jersie.

Så selv om præstekjolen blev lagt i søndags, bliver der stadig mulighed for at støde ind i den vellidte og respekterede præst - både til lands og til vands.

I søndagens prædiken sluttede Leif Ellerbek heller ikke af med at sige farvel. I stedet reciterede han de to sidste linjer i den keltiske salme 'Må din vej gå dig i møde': "Indtil vi ses igen - Må gud holde, holde dig - i sin hånd".