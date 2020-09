Jens Saabye Jensen tiltræder som teknisk chef for Teknik og Miljø i Solrød Kommune.

Solrød får ny, erfaren teknisk chef

Jens Saabye Jensen tiltræder som teknisk chef for Teknik og Miljø i Solrød Kommune.

Et enigt ansættelsesudvalg har således valgt at pege på cand.scient.pol. Jens Saabye Jensen ud af et kvalificeret ansøgerfelt på 26 ansøgere til stillingen som teknisk chef.