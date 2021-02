I det kommende skoleår bliver der 12 børnehaveklasser i folkeskolerne i Solrød.

Solrød får en ekstra børnehaveklasse

Sydkysten - 20. februar 2021 kl. 16:15 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

For andet år i træk oprettes der en ekstra børnehaveklasse i Solrød, som nu kommer op på 12. SF ville gerne have haft to ekstra klasser.

Indbyggerantallet er støt stigende i Solrød Kommune, det betyder også, at der er behov for at oprette flere skoleklasser. Det er årsagen til, at kommunen for andet år i træk vælger at oprette en ekstra børnehaveklasse. Til 1. august er der indskrevet 277 elever til børnehaveklasserne, som fordeles på fem klasser på Uglegårdsskolen, fire på Munkekærskolen og tre på Havdrup Skole. Derudover er alle elever, som har ønsket at gå på en anden skole end den, de hører til i forhold til skoledistriktet, blevet imødekommet.

- Det er positivt, at mange har fået øjnene op for, at Solrød er det bedste sted at leve og bo. Men med 101 børn indskrevet til fire børnehaveklasser på Munkekærskolen betyder det, at der kommer 26 elever i én af klasserne. Der må højst være 28 i en klasse, og her i Solrød har vi en målsætning om højst 25 elever pr. klasse. Det kan dog være, at nogle af de 101 elever tænker at gå i privatskole. Så det er ikke sikkert, at der kommer én elev mere i en af klasserne, sagde Kim Sunesen (V), som er formand for Familie- og uddannelsesudvalget, ved behandlingen af antallet af børnehaveklasser på det seneste byrådsmøde.

Kim Sunesen mente også, at ændring af skoledistrikterne kunne være på vej.

- Vi imødeser alle de 18, der har ønsket at gå i en anden skole, end det skoledistrikt de hører til, og det kan også være, at vi på sigt skal justere lidt på skoledistrikterne, sagde Kim Sunesen.

Henrik T. Larsen fra Socialistisk Folkeparti meldte sig på banen, og han sagde, at SF ville tillade sig at have et særstandpunkt.

24 i en klasse - I SF er vi meget usikre på, om befolkningsprognoserne holder. Presset på skolerne stiger. Vi burde gå op til 13 klasser fra de nuværende 11, fremfor til 12. Så vil vi få fem børnehaveklasser på Munkekærskolen og ikke starte det nye skoleår med en skrabet model. Det er vigtigt med en fornuftig størrelse på klasserne. Det får vi ikke, hvis vi går helt i top. Kommunen trækker flere borgere til, og de skal have en ordentlig behandling, kom det fra Henrik T. Larsen (SF).

Jonas Ring Madsen fra Socialdemokratiet mente, at Henrik T. Larsen havde fat i noget af det rigtige, men at det skulle tænkes ind i en større sammenhæng.

- Munkekærskolen er presset på plads. og det er ikke sikkert, at der er plads til en klasse mere. Desuden mangler skolerne penge i øjeblikket, og så skal skoledistrikterne blødes lidt op. Jeg tror ikke, det er det rigtige, at gøre det huhej nu, så skal det sendes tilbage. Det er super relevant, sagde Jonas Ring Madsen.

Kim Sunesen havde også stor forståelse for forslaget om at gå op til 13 klasser.

- Det er et meget sympatisk forslag. Jeg frygter dog, at vi kan blive presset på kapaciteten, sagde han.

Hele vejen rundt på byrådets Skypemøde mødte Henrik T. Larsen forståelse for forslaget, som han dog ikke ønskede til afstemning, men han ville gerne kvittere for den gode debat, det havde givet i byrådet om klassekvotienter.

- Der burde efter vores mening være et loft på højst 24 elever i hver klasse. Det er et meget stort ønske for SF, at vi ikke får for store klasser i folkeskolen. Det kan vi tage med og drøfte ved de kommende budgetforhandlinger, fortsatte Henrik T. Larsen.

Et samlet byråd vedtog at oprette 12 børnehaveklasser.