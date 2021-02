Hvis alt går efter planen, så vil den nye handicaplift være klar til at blive taget i brug til sommer.

Solrød Svømmehal får handicaplift

Sydkysten - 20. februar 2021 kl. 09:29 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Solrød Byråd har bevilget 300.000 kroner til handicaplift i svømmehallen, som forventes klar til brug til sommer.

- Så kommer den endelig. Bedre sent end aldrig og må den være til glæde for mange, sagde Dina Oxfeldt fra Venstre i forbindelse med, at byrådet på det seneste møde frigav 300.000 kroner til liften.

Handicapliften har været i spil i flere år og et meget stort ønske fra Handicaprådet. Med bevillingen på 300.000 kroner så sikres adgangen til svømmehallen for borgere med funktionsnedsættelser, og der kan etableres en handicaplift ved varmtvandsbassinet.

For Dansk Folkepartis Brian Mørch var bevillingen noget helt særligt.

- Jeg har været med til i Handicaprådet at kæmpe for handicaplift for handicappede og andre brugere i svømmehallen, derfor er det en ekstra glæde for mig i dag, at jeg sidder i byrådet og kan vedtage det, sagde Brian Mørch.

Arbejdet med at etablere liften forventes at begynde i februar-marts i år, og så vil den være klar til brug til sommer.

Den nye lift er en del af budgetaftalen for 2021, som et flertal af byrådet står bag. Alle byrådets medlemmer stemte ved behandlingen i byrådet for.