Solrød Rundt Løbet satte på ny deltagerrekord

Sydkysten - 17. juni 2019 kl. 09:32 Af Steffen Kristiansen

Solrød Rundt Løbets varierede distancer og udfordringer tiltrækker stadigt flere deltagere, som i den tredje udgave dog også oplevede et forsvindingsnummer

Tendensen er ikke til at tage fejl af. Motion trender, og det gælder for alle aldre. Det blev tredje udgave af morionsløbet Solrød Rundt med start og mål i Solrød Centret en fint bevis på. De kommercielle fra Solrød Centerforening og BD Nordic og de praktiske fra Solrød Atletik og Motion kunne som arrangører notere sig ny rekorddeltagelse lørdag.

I åbningsåret 2017 stillede 150 til start, sidste år var 253 tilmeldt, og i dette års udgave afviklet havde 308 tilmeldt sig. Den stigende interesse for at deltage stiller større og større krav til arrangørerne, der harfået certificeret løbet. Det betyder tjek på tingene med blandt andet depoter på ruten og cykelopbakning til sidste løber på den lange af ruterne, 12 kilometeren, der fører deltagerne godt rundt i kommunens varierede stisystem.

- Løberne vil gerne være med til mange forskelligartede arrangementer, hvor de kan få nye udfordringer og oplevelser. Solrød Rundt Løbet indfrier det ved at have flere løbedistancer, nemlig både tre, fem og 12 kilometer samt en Tom&Jerry udgave løbet for børn op til to år. Blandt udfordringerne på 12 kilometer er løb i selve Karlstrup Kalkgrav og en tur omkring Trylleskoven, siger altetikklubbens formand Janne Muderspach.

Forsvindingsnummer

Efter løbet, der nåede at blive afviklet inden eftermiddagens voldsomme regnskyld tilsat lyn- og tordenild, der satte en brat stopper for mange idrætsarrangementer rundt på Sjælland, melder formanden om succes over hele linjen, sådan da.

- Vi havde lidt, og DGI mange, udfordringer med at sætte numre på løberne, så tidtagningen kunne skelne de enkelte deltagere og sikre korrekt tidtagning, siger Janne Muderspach.

Den professionelle del af tidtagningen var sikret via det certificerede løbs engagement af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI. DGI sørger for både trykning af numre og sikring af korrekt tid for hver enkelt. Så langt, så godt. Numrene var klar i god tid og blev afsendt fra DGI til Solrød med PostNord. Men nummerpakken nåede aldrig frem, så dagen før løbet, måtte DGI på den igen. Nye numre blev sammenstykket fra lagerbeholdningen fra tidligere løb.

- Det gav en uensartet nummerering og lidt forvirring blandt deltagerne, men vi og især DGI fik efter hårdt arbejde tingene til at fungere, siger Janne Muderspach.

Den forsvunde PostNord nummerforsendelse er fortsat et mysterium.

Treårig debutant

Blandt det rekordstore deltagerantal var treårige Emily Lyngkilde, der stillede til start for første gang, men som nærmest er vokset op med løbet. De to første år har hun kunne følge sin far Kenneths forberedelser til og deltagelse i løbets lange distancer på først 10 kilometer og siden sidste år 12 kilometer. I år måtte far dog udgå med en fiberskade, og kunne derfor ikke gentage sine to top otte placeringer.

I stedet blev det til lidt hurtige genforening af familien oven på Emilys succesrige debutdeltagelse tæt fulgt af mor Maria med lillebror snart etårige Elliot afslappet placeret i babyjoggeren, og Emily kunne efterfølgende beundre sin første løbsmedalje.

Til de mange praktiske gøremål i Solrødcentret og ude på ruterne havde Solrød Atletik og Motion mobiliseret 30 frivillige fra sit 140 personer store medlemskartotek, og de han for indsatsen glæde sig over et kærkomment, økonomisk tilskud til klubdriften.

Overskuddet fra løbet deles mellem flere parter. Blandt andre får Solrød Strandrenselaug del i pengene og atletikklubben kan se frem til en pæn femcifret overførsel.

- Vi får på den måde et rigtig pænt tilskud til klubbens virke, så overordnet set kan vi glæde os over en succesrig tredje udgave af Solrød Rundt Løbet, siger Janne Muderspach.