Solrød Kommunes sundhedschef stopper

Efter syv år i Solrød Kommune har sundhedschef Bibi Asklund valgt at søge nye udfordringer, og hun forlader derfor sin stilling i Solrød Kommune den 28. februar 2021.

- Bibi har været hos os i en periode, hvor sundhedsområdet har været igennem en stor udvikling og vækst, og vi har været meget glade for hendes mange kvalifikationer og evner bl.a. i forhold til hendes stærke kompetencer til at arbejde på tværs både internt i kommunen og eksternt i tværsektorielle samarbejder, siger direktør i Solrød Kommune Dorte Saabye.

Bibi Asklund forlader sin stilling i Solrød Kommune til fordel for en stilling som chefkonsulent hos KL's nye udviklingscenter Komponent.

- Jeg har været rigtig glad for mine syv år i Solrød Kommune, hvor jeg har fået lov til at udvikle mine områder. Jeg glæder mig til i endnu højere grad at arbejde med udvikling som chefkonsulent i landets kommuner primært på ældre- og sundhedsområdet, siger Bibi Asklund.