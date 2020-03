Solrød Kommune søger sundhedsfaglige personer

Det er vigtigt at sikre, at vi har nok hænder til at passe på vores ældre og svage borgere. Derfor er vi allerede nu interesserede i at høre fra borgere med sundhedsfaglig baggrund, som vi kan trække på, hvis mange borgere i Solrød Kommune bliver smittet med coronavirus. Vi kan ikke sige, hvor hurtigt vi får brug for jer, men vi efterlyser allerede nu, så vi kan være på forkant med situationen og reagere hurtigt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.