Solrød Kommune bygger for 26,7 mio. kr. ekstra i år

Sydkysten - 17. maj 2020 kl. 09:43

For at hjælpe det trængte erhvervsliv og beskæftigelsen, som har svære kår under coronakrisen, er der blevet skruet gevaldigt op for anlægsbudgettet i Solrød Kommune.

Ny cykelsti til skolebørn, forskønnelse af Solrød Center, renovering af Uglegårdsskolen, tilslutning til fjernvarme for Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter og nye brandalarmeringsanlæg flere steder i kommunen. Det er blot nogle få af de tiltag, Solrød Kommune iværksætter for at hjælpe virksomheder og beskæftigelse på vej under coronakrisen.

Byrådet har på det seneste byrådsmøde valgt at fremrykke anlægsprojekter for mere end 26,7 mio. kr., så det samlede anlægsbudget for kommunen nu er på 134 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at det oprindelige anlægsbudgettet i Solrød Kommune i 2020 lå på 79 mio. kr.

Muligheden for at fremrykke anlægsinvesteringer har rod i en aftale mellem regeringen og KL om, at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020. Aftalen omhandler anlægsopgaver, der hurtigt kan sættes i gang, og som kan afsluttes i år.

- I byrådet er vi enige om, at vi naturligvis skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere, hvoraf mange er voldsomt påvirket af coronapandemien. Vi har derfor set på, hvilke anlægsprojekter der er mulighed for at sætte relativt hurtigt i værk, så vi kan hjælpe til med, at dansk erhvervsliv får den saltvandsindsprøjtning, der er brug for, siger borgmester Niels Hörup (V).

De mange projekter spænder vidt i både omfang og økonomi og dækker således både over fx etableringen af en ny cykelsti ved Munkekærskolen, et fodgængerfelt i lyskrydset ved Solrød Byvej og Huginsvej, tilslutning til fjernvarme for både Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter og nye brandalarmeringsanlæg på fx både flere dagtilbud, skoler og Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Som en af de helt store poster er også fremskrivningen af en del af den omfattende renovering af Uglegårdsskolen, som bl.a. inkluderer en renovering af døre, vinduer, pergolaen, kloakker og ventilation. Samtidig iværksættes et pilotprojekt med renovering af skolens toiletter. Alt i alt løber de fremrykkede renoveringsprojekter af Uglegårdsskolen op i ca. 9,8 mio. kr.

Også forskønnelsen og renoveringen af Solrød Center, som allerede er i fuld gang, tager ekstra fart. Der er således afsat 4,5 mio. kr. ekstra til projektet i år, så endnu mere af centergaden end først planlagt renoveres, og samtidig sættes der penge af til at udføre en nytænkning af springvandspladsen.