Solrød Kommune ærede Danmarks udsendte

Søndag den 5. september 2021 blev danske veteraner og udsendte landet over æret og hædret for deres indsats i verdens brændpunkter ved Den Nationale Flagdag. Det er 13. gang, at Den Nationale Flagdag markeres i Danmark, og 10. gang, at Solrød Kommune også markerer dagen som et vigtig udtryk for anerkendelse af de udsendtes indsats, ofre og tab i forbindelse med deres tjeneste i Danmarks navn.