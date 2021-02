Solrød Fodbold Club får 850.000 kroner i tilskud til klubhus

Solrød Fodbold Club har udsigt til et anlægstilskud på 850.000 kroner til at renovere det nuværende klubhus eller bygge nyt.

Sydkysten - 10. februar 2021 kl. 20:06 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Et medlemsforslag på vegne af 16 byrådsmedlemmer kan nu bane vej for, at Solrød Fodbold Clubs ønske om nyt klubhus kan gå i opfyldelse.

Der er mere stille på kunststofbanerne og i Solrød Fodbold Clubs klubhus, end der plejer at være på denne årstid. Men Mikkel Juul, som er formand for fodboldklubben, ser på flere måder frem mod lysere tider med mere liv på banerne og bedre forhold for fodbolden i Solrød.

- Jeg har henvendt mig til byrådsmedlemmerne med et råb om hjælp omkring klubhussituationen, siger Mikkel Juul, som gerne vil videre med gode forhold for fodboldfolket i kommunen.

Henvendelsen har resulteret i et medlemsforslag, der lander på byrådets bord den 15. februar, og forslaget vil med sikkerhed blive stemt igennem, da forslaget på forhånd har 16 ud af 19 medlemmer i ryggen. Det er nemlig budgetforligskredsen 2021 bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen og Venstre, som stiller forslaget om at give et betinget anlægstilskud på 850.000 kroner til den lokale fodboldklub.

- Vi håber, at også De Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil stemme for forslaget. Det vil være godt med et projekt, som samler hele byrådet, siger Ivar Haugaard-Hansen (V), som er formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget. Han har haft kontakt med fodboldklubben omkring situationen.

Pengene til medlemsforslaget vil budgetforligskredsen finde ved, at et depotrum, der var besluttet til en udgift på 375.000 kroner, ikke bliver bygget, og de resterende 475.000 kroner tages fra kassebeholdningen.

- Frem til 2007 havde Solrød Fodbold Club (SFC) klubhus på Vestre Grænsevej ved Uglegårdsskolen på en grund, som klubben havde lejet af Solrød Kommune. I forbindelse med etableringen af Væksthuset, hvor klubhuset lå, blev der indgået en aftale med SFC om, at klubben i stedet skulle bygge nyt klubhus et andet sted og tættere på fodboldbanerne og Solrød Idræts Center, forklarer Ivar Haugaard-Hansen og fortsætter:

- I første omgang indrettede SFC sig dog i midlertidige pavilloner ved idrætscentret. Men der er aldrig trods dialog kommet et konkret projekt om klubhusbyggeri. Med baggrund i etableringen af Hjerterum i Solrød Idræts Center, og at den midlertidige byggetilladelse udløb, uden der var nogen konkrete planer, blev klubhusaftalen opsagt i juni til udgangen af 2020.

På det sidste byrådsmøde i december 2020 blev opsigelsen forlænget til april i år, hvis fodboldklubben kunne komme med et konkret projekt. Og medlemsforslaget, som byråd og klub hver for sig skal tage stilling til, giver fodboldklubben flere muligheder for et konkret projekt, hvis klubben ønsker at gøre brug af det.

Flere placeringer Solrød Fodbold Club kan frit vælge, om klubben vil bruge anlægstilskuddet til at bringe det nuværende klubhus op i standard, så det kan få en permanent godkendelse senest 1. juli. Så vil Solrød Fodbold Club kunne beholde det nuværende klubhus, men skal rykke det til et areal vest for hal B ved Solrød Idræts Center.

Klubben kan også bruge anlægstilskuddet som startkapital til byggeri af et helt nyt klubhus. I så fald skal klubben senest den 1. juli i år levere et byggegodkendt projekt, og det nye klubhus skal stå færdigt senest den 1. april 2022. Bygges der nyt, så skal de eksisterende pavilloner være fjernet senest en måned efter, at klubben er rykket ind i det nye klubhus. Klubhuset skal placeres på arealet vest for hal B ved Solrød Idræts Center eller på volden mellem opvisningsbane og kunstgræs.

Hvis fodboldklubben mod forventning skulle vælge at sige nej til det betingede tilskud, så skal den under alle omstændigheder fraflytte og fjerne det nuværende klubhus den 1. juli i år, og så er klubben velkommen til at blive en del af Hjerterummet i Solrød Idræts Center.

Vil bygge nyt Formanden for fodboldklubben er super glad for udsigten til et anlægstilskud, og han er ikke i tvivl om, hvilken vej klubben vil gå.

- Vores plan er at bygge et nyt klubhus. Lige nu arbejder vi med at placere det nye klubhus i volden mellem opvisningsbane og kunstgræsbane, men jeg vil godt understrege, at der ikke er nogen endelig placering endnu, siger Mikkel Juul og fortsætter:

- Vi er i gang med at undersøge, hvad vil det koste, hvad har vi råd til, og hvad vi under alle omstændigheder har brug for. De 850.000 kroner er en god startkapital til et nyt klubhus, som kommer til at koste os flere millioner kroner.

Solrød Byråd tager stilling til medlemsforslaget på mødet den 15. februar.