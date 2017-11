Se billedserie Katten her skulle have ordnet tænder og vaccineres - på billedet er de tre dyrlæger. Fra venstre: Tanja Petersen, Anne Birgit Brummer og Pernille Carlsen. Foto: Helle Midskov

Send til din ven. X Artiklen: Solrød Dyreklinik har vokseværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrød Dyreklinik har vokseværk

Sydkysten - 30. november 2017 kl. 10:37 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød Dyreklinik på Solrød Strandvej har vokseværk. Klinikken er på medarbejdersiden udvidet med en dyrlæge og en veterinærsygeplejerske.

- Det er gået vildt stærkt, og vi måtte på et tidspunkt erkende, at vi simpelthen ikke kunne løbe stærkere, og noget skal bare ikke hastes igennem. Det er derfor, jeg har valgt at udvide staben, selv om jeg kun har haft klinikken i under et år. Det betyder, at vi nu er tre dyrlæger, en veterinærsygeplejerske og to veterinærsygeplejerskeelever, fortæller indehaver Tanja Petersen og fortsætter:

- Jeg kan næsten ikke forstå, at det er gået så hurtigt i forhold til at få opbygget et godt forhold til borgerne her i Solrød og omegn, så de vælger at bruge Solrød Dyreklinik, men det glæder mig. Vi oplever, at folk kommer til vaccination med deres hund, og så har de lige taget marsvinet med, fordi det hang lidt med hovedet, og så tjekker vi også det. Folk har tillid til, at vi gør, hvad vi kan for at se på deres dyr så hurtigt som muligt, og det er dejligt, siger Tanja, der også har bidt mærke i, at i begyndelsen var det primært hunde, katte og kaniner, men flere bruger nu også klinikken til deres gnavere, fugle, krybdyr, og sågar en lama og flere høns har været til undersøgelse på klinikken.

Tanja Petersen købte den 1. januar 2017 dyrlæge Ayoe Weiland ud af den 150 m2 store dyreklinik på Solrød Strandvej 107. Ayoe Weiland ønskede at gå på pension og ventede blot på at finde den rigtige løsning for Solrød Dyreklinik. Den fandt hun, da Tanja i begyndelsen af 2016 begyndte i vikariat og i den grad engagerede sig i arbejdet i smådyrsklinikken. Tanja kom til Solrød fra en stilling som dyrlæge på Frederiksberg, hvor hun arbejdede med familiedyr.

- Jeg tager mig både af de medicinske og kirurgiske patienter på klinikken og har særlig interesse inden for almen medicin samt for øjensygdomme og hudproblemer hos alle typer af familiedyr, fortæller Tanja, som sammen med dyrlæge Anne Birgit Brummer har forsøgt at nå alle henvendelser.

Anne Birgit er uddannet dyrlæge i 2004 og har været ansat på Solrød Dyreklinik siden 2011. Anne Birgit tager sig ligeledes af både medicinske og kirurgiske patienter på klinikken og har særlig interesse for kirurgi samt sygdomme og behandlinger af de helt små kæledyr. Det er primært fugle, gnavere og kaniner. Nu er Pernille Carlsen ansat som dyrlæge, og det betyder, at klinikken har tre dyrlæger.

Nye ansigter

- Jeg er uddannet dyrlæge i 2014 og har arbejdet i nogle år med primært smådyr og kom her på klinikken i forbindelse med et sommervikariat. Nu er det blevet til fastansættelse, og jeg føler virkelig, at jeg er landet det helt rigtige sted, fortæller Pernille Carlsen.

Pernille har særlig interesse for intern medicin og haltheder og tager sig særligt at de medicinske og indlagte patienter på klinikken.

Pernille Carlsen nød at bo i København i forbindelse med studiet og de første år, men hjemegnen i Kirke Flinterup ved Sorø trak, og hun er nu rykket hjem og har slået sig ned på et landsted, hvor der er plads til et par heste og nogle smådyr og hun trives med, at både arbejde og fritid handler om dyr. Også Alice Grønbech, der er ansat som veterinærsygeplejerske, interesserer sig meget for dyr. Privat har hun to katte og to hunde.

- Jeg tror, det nærmest hører til jobbet, at man også har nogle privat, siger Alice Grønbech, der har skiftet jobbet i Avedøre ud med ansættelse hos Solrød Dyreklinik i sin bopælskommune.

Hun har været sygeplejerske siden 2003 og har i 2013 færdiggjort efteruddannelse som fagveterinærsygeplejerske inden for anæstesi.

- Nu håber vi, at vores hverdag kan foregå i et mere normalt tempo, ellers må vi se os om efter flere kolleger, slutter Tanja Petersen.