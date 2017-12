Medlemmerne i Solrød Cykling kommer også i 2018 ud på både hjemlige og udenlandske veje. Foto: GeorgPuetz@gmail.com

Solrød Cykling klar til at præge vejene

Sydkysten - 05. december 2017

Interessen for at cykle er fortsat stor i Solrød.

- Vi får hele tiden nye medlemmer også her, hvor vi er blevet selvstændige, siger formanden Pauli Bøttker.

Tidligere hørte Solrød Cykling under Solrød Gymnastikforening. Sæsonen 2018 er blevet fastlagt, og det ligger klart, at cyklisterne kommer til at præge veje i både ind- og udland.

Foreningen har hidtil haft succes med ture til udlandet, og i 2018 er der planlagt to, nemlig til Berlin og Mallorca.

- Det ser allerede ud til, at 20 cyklister vil deltage på hver af disse ture, og det er et ganske passende antal.

Ti trænere har været på kursus for at kunne give medlemmerne endnu bedre træning. Der er planlagt træningsture til Fårevejle og Hallandsåsen.

- Klubben er for alle motionscyklister over 18 år, der kan holde en gennemsnitsfart på 24 km/time i sæsonstarten - denne fart øges gradvist gennem sæsonen. Pigerne har en særlig plads, og vi samler forhåbentlig et stort hold til Køge Havn/ Tøserunden samt Tour de Femme i Århus.

Klubben træner stadig hver eneste søndag kl. 9.00 hele vinteren. Om sommeren trænes der både onsdag og søndag samt hver anden mandag

- Fælles for de ting, vi arrangerer er, at humøret og humoren får frit spil. Vi skal have det sjovt, uanset hvilket niveau vi træner på.