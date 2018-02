Solrød Center får nu tidsbegrænset parkering

En udfordring med for mange fyldte parkeringsbåse over længere tid i Solrød Center har nu fået Solrød Centerforening og Solrød Kommune til at reagere. Efter ønske fra Solrød Centerforening indfører Solrød Kommune derfor nu en forsøgsordning med tre timers tidbegrænset parkering på de parkeringspladser, der er placeret tættest på Solrød Station.

- I kølvandet på, at man i Køge Kommune har indført betaling for parkering i midtbyen og nær Køge Station, oplever vi en stigning i bilister, der parkerer bilen og lader den stå hele dagen i Solrød Center. Der er formentlig tale om pendlere, der nu kører til Solrød frem for Køge, og de er naturligvis velkomne, men det skal ikke være på bekostning af vores handelsliv og vores borgeres mulighed for at parkere i centret, siger Niels Hörup (V), borgmester i Solrød Kommune.