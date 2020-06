Solrød Center Pub er lukket: Flere medarbejdere er smittet med corona

Solrød Center Pub er lukket, da to medarbejdere er smittet med Covid-19. Der er ikke sat dato på, hvornår den lokale pub åbner igen.

Sydkysten - 05. juni 2020 kl. 08:49 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pubben har været lukket siden den 30. maj, og der er ikke sat dato på, hvornår den åbner igen.

Glæden var meget kort, da Solrød Center Pub genåbnede den 18. maj, efter den havde været lukket ned siden 12. marts på linje med øvrige restauranter, cafeer og beværtninger. Den 30. maj fik de på pubben besked om, at to af medarbejderne var smittet med Covid-19, og det fik indehaveren til at lukke pubben med det samme.

- Det er med beklagelse, at vi må meddele, at to af vores medarbejdere er blevet konstateret smittet med Covid-19. Pubben lukkede selvfølgelig straks efter modtagelsen af den besked, som vi fik lørdag den 30. maj. Det vides ikke, hvor medarbejderne er blevet smittet, siger indehaver Diane Mørch Andersen, Solrød Center Pub, og fortsætter:

- Vi er dybt berørte af situationen og ønsker først og fremmest rigtig god bedring til vores to medarbejdere. Vi vil også gerne opfordre vores trofaste kunder til at være opmærksomme på eventuelle symptomer, hvis de har været gæst på Solrød Center Pub i perioden fra den 18. maj til den 26. maj, hvor de to smittede medarbejdere var på arbejde.

Diane Mørch Andersen er blevet testet negativ for Covid-19, ligesom de øvrige medarbejdere er blevet opfordret til at blive testet, og her afventer man resultaterne.

Dagen før genåbning af Solrød Center Pub var politiet på besøg på pubben for at sikre, at håndteringen af åbningen og overholdelse af myndighedernes retningslinjer var på plads.

- De havde ingen bemærkninger. Men på trods af overholdelse af myndighedernes anbefalinger om afstand, tilgængelig håndsprit flere steder, afmærkninger på gulvet, åbne døre til forbedring af indeklima og skiltning med maks. antal gæster, har det desværre ikke været nok til at holde Covid-19 ude, fortæller Diane Mørch Andersen.

Indehaveren ved ikke på nuværende tidspunkt, hvornår den lokale pub kan åbne igen.

- Der er endnu ikke sat en dato for genåbning, men vi vil melde den ud via de sociale medier, når det vurderes fuldt ansvarligt at kunne tage imod gæster igen, siger Diane Mørch Andersen.