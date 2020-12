Solrød Bibliotek og Kulturhus: - Vi passer på din IT-sikkerhed

Men før hackere kan forsøge sig med en keylogger, skal de ind til computeren. Under skrivebordet sidder et metalkabinet nemlig fastmonteret med en hængelås. Indeni er maskinen afspærret for uvedkommende, og derfor kan it-kriminelle ikke komme til at hive tastaturstikket ud, uden at bryde boksen op først. Det er en ekstra sikkerhed ud over styresystemet. Vi har nu haft systemet i to år er meget tilfredse med systemsikkerheden og brugerne har generelt taget rigtigt godt imod den nye brugergrænseflade, som vi kan sikkerhedsopdatere hurtigere end den gamle Windows-baserede, konkluderer Rebekka Elmquist Nielsen.