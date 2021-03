Sognepræst: - Nu melder matheden sig

Christina Wandel går gerne en ekstra tur med hunden og får snakket med så mange som muligt. Foto: B.N. Larsen

Sydkysten - 12. marts 2021 kl. 17:55 Af Helle Midskov

Når sorgen rammer, så er det hårdt, men her under coronapandemien har folk med sorg været yderligere udfordret på grund af de mange restriktioner, forklarer sognepræst, som også er bekymret for ensomheden, som nu sniger sig ind på selv ressourcestærke mennesker.

- Når man mister en pårørende i denne tid, så gør vi som præster selvfølgelig alt for at tage den fornødne tid med de pårørende til at tale om den store sorg, det er at miste. Det er der ikke ændret på. Men oplevelsen er anderledes. Vælger man, at bisættelsen skal foregå i kirken i nærområdet, så må man for eksempel her under corona kun være 14 personer til stede i Jersie Kirke, siger Christina Inès Wandel, som er præst ved Jersie Kirke, og fortsætter:

- Det betyder, at man midt i en tid, hvor man er berørt af at have mistet en af sine kære også skal tage stilling til, hvem skal med og i mange tilfælde også, hvem skal vælges fra. Det er langt fra behageligt. Vi har flere gange rykket til Solrød Strandkirke, hvor man må være 28, selv om det for nogen heller ikke er mange.

Christina Wandel forklarer, at gudstjenesterne også er skåret ned til kun at vare maks. 30 minutter, man må ikke synge, og det at mangle salmer og sang rammer mange hårdt. Derudover må der heller ikke serveres kirkekaffe, hvor der er plads til snakken om alt og intet.

- Selv om det er ekstra hårdt at miste i en tid med mange restriktioner, så er det min oplevelse, at dem med den store sorg har vi god kontakt med, men min bekymring er de spor, som coronaen efterlader, når så meget er lukket ned og begrænset som for eksempel omkring gudstjenesterne, siger præsten i Jersie.

Ensomhed

Efter et år med coronavirus, som har vendt op og ned på livet for de fleste, kommer matheden og ensomheden nu snigende ind på også ressourcestærke og velfungerende mennesker, mener Christina Ines Wandel.

Initiativerne til at holde kontakten med folk, der i denne coronatid har manglet de sædvanlige fællesskaber, har været mange, men de erstatter bare ikke den uformelle samtale med andre. Det er den, vi nu hungrer efter.

- Vi kan snart ikke finde på mere. Der er taget alle mulige initiativer på Zoom, men det bliver bare ikke det samme med sy-kreds på Zoom, som når vi mødes med hinanden, siger Christina Wandel.

Hun forklarer, at blandt andre mange på 60+ bygger deres sociale liv på forskellige aktiviteter, hvor de flere gange om ugen lige får en sludder over en kop kaffe, når de går til kor, i læsekreds eller noget helt syvende fællesskabsorienteret. Det er mennesker, som nu har mulighed for at dyrke nogen interesser, som der måske ikke var plads til, da børnene var små. De er her, hvor meget er lukket ned, afskåret fra den snak over en kop kaffe, som virker som en lille ting, men betyder så meget.

- Det udløser en mathed hos mange og skubber folk tættere på ensomhed. Vi skal hver især være opmærksomme på os selv og hinanden og passe på, at følelsen af ensomhed ikke sætter sig, påpeger hun,

Præsten er er overrasket over, at hun ikke her under corona har fået flere henvendelser fra folk, men Christina Wandel prøver at tage kontakt til så mange som muligt, hvor hun sidder med en fornemmelse af, at der er brug for det.

- Jeg ringer ganske meget rundt. Jeg sørger for mindst at ringe til tre hver dag. Det er blandt andre en række ældre, som ikke tør gå ud på grund af risikoen for smitte. Jeg får en snak med dem om, hvordan de har det. De har ofte brug for at tale om, at de ikke kan ses med mange, at de ikke kan få besøg af børnebørnene, måske en operation, der er udskudt, og den utryghed, som hele den her situation sætter dem i, fortæller Christina Wandel, som også er meget opsøgende, når hun går tur.

Hun giver gerne sig selv og hunden en ekstra tur i denne tid ud i den friske luft, så der bliver mulighed for at møde andre og på afstand få en god snak. Hun opfordrer også til, at folk generelt husker at give sig tid til en lille snak, og at give et ekstra ring til familie, venner og bekendte.

- Man skal ikke skrabe meget i overfladen, før så vælter det ud. Det er summen af alt det små, som hober sig op, sådan har mange det. Man skal simpelthen ikke underkende betydningen af »Smalltalk«, understreger Christina Ines Wandel, som også mærker matheden hos de unge, når hun over Zoom står for konfirmandundervisning.

- Har man is i maven, så kan man blive konfirmeret til maj her i Jersie ellers er det rykket til september. At så meget bliver ændret, udskudt og står hen i det uvisse tager en del af glæden fra de unge. Det er virkelig synd for de unge, fortæller Christina Wandel, som også privat har det helt tæt på, da hendes søn skal konfirmeres i år.

Uvisheden og det med at blive ved med at lave om er også årsagen til, at de arrangementer, som Jersie Kirke er med i, bliver rykket om på den anden side af sommerferien.

- Man kan ikke blive ved med at skuffe brugerne. Så bliver sy-kredsen rykket en måned, og så bliver det ikke til noget. Så nu har vi besluttet, at vi rykker alle faste arrangementer om på den anden side af sommerferien. Det kan man læse meget mere om på vores hjemmeside, fortæller Christina Wandel, som håber, at det snart bliver muligt at åbne lidt mere her i foråret, og hun har et klart ønske.

- Jeg vil gerne holde almindelig gudstjeneste til påske, hvor vi kan synge sammen, siger hun.