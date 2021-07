Jazzen på Bredekærgård er en tradition. Der er koncert igen den 1. august. Pressefoto

Søndagsjazz på Bredekærgård

Sydkysten - 24. juli 2021

Det er sommer i Ishøj, når man kan opleve de traditionelle jazzsøndage på Bredekærgård i Tranegilde.

I søndags var ingen undtagelse. Poul Harrison Band har flere gange lagt vejen forbi - og glæder sig til hvert et besøg.

- Det er stemningen på gårdspladsen og de mange glade velkendte ansigter, vi møder her, udtaler Poul Harrison, vi nyder det virkelig hver gang, vi får lov til at spille her, og ser frem til nogle hyggelige timer.

Poul Harrison er egentlig fra Halifax, Yorkshire, England, og har tidligere turneret verden rundt med sin klarinet og sine saxofoner. Men som så mange andre, faldt han for en dansk kvinde, Betina, blev gift og bosatte sig i Danmark. Det danske publikum, ikke mindst dem der kommer på Bredekærgård, virker bestemt ikke til at være kede af, at Poul Harrison er blevet halvt dansk. Stemningen var helt i top blandt de mange fremmødte, og det var tydeligt at det var gensynets glæde fra mange.

Sommerjazz på Bredekærgård er en gammel tradition, som lige bortset fra sidste år, har eksisteret i 27 år. I alle årene har det været et samarbejde mellem Ishøj Kommune og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske forening, der har stået for de traditionsrige arrangementerne. Næste gang er den 1. august, hvor The Spirit of New Orleans gæster jazzscenen på Bredekærgård.