Søger vidner: To taxaer forsøgt brændt af

To taxaer i Ishøj har i løbet af nytårsdagene været udsat for mindre brande.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at de ikke er bekendte med en sammenhæng mellem de to brande, men de antager, at de begge er påsatte.

Det første tilfælde fandt sted i en taxa af mærket Jaguar E-Pace, som er en el-bil. Her fik politiet anmeldelsen 31. december klokken 22.53. Beredskab 4K fortæller, at de kom ud til en brand, hvor nogen havde tændt fyrværkeri på forsædet af bilen.

Det andet tilfælde var en mindre brand under en minibus på Vejlebrovej. Her fik politiet anmeldelsen 2. januar klokken 02.07, og her nåede man at slukke ilden inden den bredte sig til resten af køretøjet.