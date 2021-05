På billedet ses direktør Lene Larsen (bagerst længst til højre) sammen med nogle af sine medarbejdere og borgmester Niels Hörup. Foto: Solrød Kommune

Socialt ansvar og udvikling går hånd i hånd hos On Sight Vision

Sydkysten - 22. maj 2021 kl. 16:23 Kontakt redaktionen

Borgmester Niels Hörup (V) besøgte forleden som en del af kommunens virksomhedsindsats den lokale virksomhed On Sight Vision, hvor socialt ansvar og udvikling går hånd i hånd.

Da borgmester Niels Hörup forleden blev inviteret til kaffe og kage hos On Sight Vision i Lille Skensved, deltog alle virksomhedens ni medarbejdere også. For det er sådan, direktør Lene Larsen driver sin virksomhed - med fuldt fokus på både medarbejdere, vækst og udvikling.

- Uden mine medarbejdere ville der ikke være en virksomhed, og det er vigtigt, at de bliver involveret og føler sig set og hørt. Det skaber engagement og drive, og det medvirker til, at medarbejderne også har det godt og er glade for at gå på arbejde, siger direktør Lene Larsen, som også gerne løfter et social ansvar ved at have flere fleksjobbere ansat - 5 ud af 9 ansatte er faktisk fleksjobbere.

Og noget tyder på, at direktøren for On Sight Vision har fat i den rigtige medarbejderstrategi. Virksomheden, der hjælper mennesker med synshandicap og er specialiseret i syns-rehabilitering og samarbejder med optikere, øjenlæger, synskonsulenter og ansatte i behandlingssystemet, er nemlig blevet kåret som Gazelle-virksomhed i både 2019 og 2020 af avisen Børsen for at være blandt landets hurtigst voksende virksomheder. Samtidig har On Sight Vision også modtaget et tripel A bevis i det internationalt anerkendte økonomi- og kreditvurderings ratingsystem AAA Rating i både 2018, 2019 og 2020.

Kåringer, der bl.a. også afspejler sig i, at virksomheden, siden Lene Larsen blev ejer i 2017, er flyttet til større lokaler hele tre gange for at kunne følge med væksten.

- Det er tydeligt at mærke, at Lene brænder for sin virksomhed og sit felt, og jeg oplevede, at medarbejderne også er meget stolte af deres arbejde. Det har været inspirerende at tale med Lene og medarbejderne om både virksomheden og dens vækst- og udviklingspotentiale, siger borgmester Niels Hörup.

Borgmesterens besøg hos On Sight Vision er en del af Solrød Kommunes erhvervsindsats, og med ved besøget var også en repræsentant for Erhvervshus Sjælland, der varetager den specialiserede erhvervsindsats i kommunen, og en erhvervskonsulent fra kommunens erhvervsservice.

I forlængelse af besøget aftalte Lene Larsen og Erhvervshus Sjælland et møde, hvor de sammen vil se nærmere på, hvor erhvervshuset kan understøtte virksomhedens potentiale for vækst og udvikling.

Virksomhedsbesøg er et af flere initiativer, som Solrød Kommune gør brug af for at få viden om og inspiration til, hvordan kommunens erhvervsservice bedst muligt kan understøtte virksomhederne i at skabe vækst og udvikling, som sikrer lokale, private arbejdspladser.