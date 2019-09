Se billedserie Claus Redder Madsen glæder sig til de nye boliger, hvor der tænkes i, at byggeriet skal være bæredygtigt og klimavenligt, men ærgrer sig over, at et flertal i byrådet ikke ønsker, at bare 15 procent af boligerne skulle være almene boliger. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Socialdemokratiets forslag om almene boliger nedstemt

Sydkysten - 15. september 2019

Byrådsmedlem Claus Redder Madsen (S) er ærgerlig over, at der ikke er flertal for at gøre plads til almene boliger, når der bygges op til 350 nye boliger i det såkaldte fyrtårnsprojekt på det kommunale areal mellem Tåstrupvej og CordozavejForslaget fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om, at 15 procent skulle være almene boliger, blev nedstemt, da sagen blev behandlet på byrådsmødet i juni, inden det blev sendt i udbud.

Punktet om udbud blev behandlet som et lukket punkt på byrådets dagsorden, men den socialdemokratiske gruppe oplyser nu til avisen, at seks byrådsmedlemmer stemte for og 11 mod. To byrådsmedlemmer var fraværende ved behandlingen af sagen.

Socialt ansvar

- Socialdemokratiets byrådsmedlemmer er absolut ikke imod projektet i forbindelse med Cordoza-grunden og "fremtidens bæredygtige boligbyggeri". Vi vil udvikling, men vi vil også tage et socialt ansvar, siger gruppeformand Claus Redder Madsen, som stillede forslaget om at øremærke 15 procent til almene boliger.

- Vi er enige i forudsætningen om, at byggeriet skal rumme varierede boligtyper og størrelser og spille sammen med grønne arealer og naboarealer. Men vi havde nu gerne set, at udbuddet var blevet suppleret med bare en lille del almene boliger. Afstemningen om S-forslaget viser da også, at flere bakker op om almene boliger, siger Claus Redder Madsen.

Gruppeformanden forklarer, at den socialdemokratiske byrådsgruppe godt er klar over, at projektet ved inddragelse af almene boliger vil påføre kommunen en økonomisk forpligtelse i form af indskud til landsbyggefonden. Det ville der efter socialdemokraternes opfattelse have været råd til indenfor den forventede salgspris, når man forventer op til 350 boliger.

- Det ville give os muligheden for, at borgere i Solrød, der kommer ud for voldsomme livsændringer som skilsmisse, arbejdsløshed med videre kunne anvises bolig i lokalområdet. Vi risikerer, at de "tvinges" ud af kommunen og væk fra de stærke fællesskaber, som de tidligere har været en del af blandt andet foreninger, institutioner, skoler, uddyber Claus Redder Madsen.

Socialdemokratiet vil fortsætte med at argumentere for flere almene boliger, og Redder Madsen håber, at det bliver muligt at skaffe flertal for flere almene boliger, når der skal bygges ved stationspladsen.

Kort om de nye boliger

Efter den offentlige høring, så ligger det fast, at fyrtårnsprojektet med bæredygtige og klimavenlig boliger mellem Tåstrupvej og Cordozavej maksimalt kan blive ni etager højt, og at det gradvist skal blive lavere og ned til to etager hen imod nabobyggeriet, Havfruens Kvarter. Der kan maksimalt bygges 350 boliger, og mindst 20 procent af området skal friholdes til grønne friarealer og regnvandsbassiner.