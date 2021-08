Jonas Ring Madsen (S), som her står ved Solrød Gl. Skole, mener, at det vil være oplagt, at placere et eventuelt nyt rådhus her og lade et eventuelt kommende Borgernes Hus på stationspladsen rumme forenings- og kulturoplevelser i stedet. Foto: Dennis A. Jørgensen

Socialdemokratiet siger nej til rådhus på stationspladsen

Sydkysten - 18. august 2021 kl. 09:09 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Hvad skal et muligt Borgernes Hus med placering på stationspladsen indeholde? Det bliver heftigt diskuteret i øjeblikket blandt borgere og byrådspolitikere. Står det til Socialdemokratiet, så skal et eventuelt nyt Borgernes Hus på stationspladsen være det nye samlingspunkt, som skal spille aktivt sammen med resten af Solrød Center.

- Socialdemokratiet har svært ved at se ideen i, at et nyt, stort rådhus skal placeres i sammenhæng med Borgernes Hus, som det er fremme. For os er rådhuset ikke det bærende element i skabelsen af et Borgernes Hus, siger Jonas Ring Madsen, som ikke kan se ideen i, at rådhuset skal tage hovedparten af pladsen i Borgernes Hus på den mest centrale placering.

Foreningsliv og kulturtilbud

For Socialdemokratiet skal Borgernes Hus være et centralt samlingspunkt i Solrød om fællesskaber, understøtte sociale aktiviteter, give mulighed for flere kulturelle tilbud, understøtte foreningslivet og give borgerne mulighed for flere oplevelser.

- Jeg tænker blandt andet på koncertsal og biograf, og det vil være naturligt at give plads til musikskole og UngSolrød, som en del af Borgernes Hus. Det skal være initiativer, der giver flere muligheder for borgerne i Solrød Kommune og som på samme tid er med til at understøtte Solrød Center, uddyber Jonas Ring Madsen.

Socialdemokratiets spidskandidat mener, at placeringen af et nyt rådhus på stationspladsen ikke vil understøtte Solrød Center, men derimod begrænse mulighederne for borgervendte aktiviteter og modarbejde ambitionen om en mere levende bymidte.

En ommer

- Socialdemokratiet er ikke imod, at man ser på muligheden for, at der bygges et nyt rådhus, hvis beregningerne viser, at det nuværende er saneringsmodent, men det kræver, at man undersøger alternative placeringer, forklarer Jonas Ring Madsen og fortsætter:

- Det er altså ikke en meningsfuld udnyttelse af den mest attraktive grund i Solrød Kommune, og jeg kan slet ikke forestille mig, at der er opbakning i befolkningen til, at stationspladsen skal bruges på et nyt rådhus. Det vil samtidig medføre øget biltrafik og et stort parkeringshus centralt i Solrød. Det er en ommer efter min mening, hvis det er tilfældet.

Jonas Ring Madsen mener, det er oplagt at kigge rundt efter alternative placeringer til rådhuset, og ifølge den socialdemokratiske borgmesterkandidat ligger en løsning lige for.

- Vi bør undersøge muligheden for at placere et eventuelt nyt rådhus på dele af Solrød Gl. Skole. Der er masser af plads til parkering, gode tilkørselsforhold og det er i gåafstand fra stationen. Det vil give mulighed for flere borgerrettede aktiviteter på stationspladsen, seniorvenlige boliger hvor det nuværende rådhus ligger og stadig sikre tidssvarende rammer for medarbejderne i Solrød Kommune, forklarer Jonas Ring Madsen, som slår fast, at det sikkert også vil være en økonomisk bedre løsning.