Socialdemokratiet ønsker at prioritere SOSU-uddannelserne i kommunen

Sydkysten - 17. september 2021

Ishøj: Når Socialdemokratiet går til budgetforhandlinger i Ishøj Byråd, har de et stærkt ønske om at opprioritere kommunens uddannelsesindsats indenfor sundheds og omsorgsområdet. Det skriver Ishøjs Socialdemokrater i en pressemeddelelse.

- Det er afgørende, at vi får uddannet flere medarbejdere indenfor de vigtige sundhedsfaglige områder, hvis vi fremover skal kunne løse de velfærdsopgaver, som borgerne med rette kan forvente, udtaler formand for social og sundhedsudvalget og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, Merete Amdisen.

TV2-Lorry offentliggjorde den 26. juli en undersøgelse af, hvor mange ufaglærte medarbejdere kommunerne anvender i ældreplejen. Her fremhæves Ishøj kommune som en af de kommuner, der har den laveste andel ufaglærte medarbejdere.

- Vi ønsker at prioritere faglært personale i vores ældre og sundhedspleje, selvom vi ligger godt i undersøgelsen, kan vi sagtens blive bedre, siger Merete Amdisen. I undersøgelsen ligger kun to kommuner i TV2s sendeområde lavere i end Ishøj, når det kommer til ufaglært arbejdskraft på ældreområdet, det er Vallensbæk og Brøndby.

Social og sundhedsudvalget i Ishøj behandler på deres møde den 11. august en sag om minimumsdimensionering for de to Social- og Sundhedsuddannelser. Sagen er til behandling efter at KL, Regionerne, Regeringen og FOA i maj 2021 indgik en trepartsaftale, der blandt andet har til formål at øge optaget af elever i kommunerne.

For Ishøj kommune betyder aftalen, at der arligt skal ansættes 24 elever pa assistentuddannelse og 12 i hjælperuddannelsen i Ishøj Kommune. Aftalen rummer også mulighed for at kunne betale voksenløn under grundforløbets anden del til elever over 25 år. På den måde sikres eleverne et halvt ars elevløn i stedet for SU, hvilket kan have afgørende betydning for voksne under uddannelse, som har børn.

- For at leve op til forventningerne i aftalen vil det betyde, at vi årligt skal ansætte 36 nye elver indenfor social og sundhedsområdet i Ishøj kommune. Det er en stor opgave, at skulle uddanne så mange elever i en relativ lille kommune som Ishøj, men det er helt nødvendigt, at vi bidrager til at løse denne vigtige samfundsopgave. Lykkes vi med at ansætte og uddanne de mange nye elver, håber vi også, at det på længere sigt kan få en afsmittende effekt på ledigheden i kommunen. Det er afgørende, at vi som kommune kan tilbyde borgere på kontanthjælp et alternativ til ledighed. For eksempel gennem et uddannelsløft, siger Merete Amdisen

Social og sundhedsudvalget og partierne i Ishøj Byråd indstiller, at sagen indgår i de kommende budgetdrøftelser, men hos Socialdemokraterne er der ingen tvivl.

- Vi ønsker helt klart, at styrke rekrutteringen til social og sundhedsuddannelserne, blandt andet ved at gøre det mere økonomisk attraktivt at søge optage på en uddannelse, også selvom man er over 25 år, siger Merete Amdisen

Ishøj kommune har allerede budgetteret med et årligt udgift til uddannelse af SOSU-elever på 5.372 mil om året. Såfremt byrådets partier tilslutter sig aftalen, og optager det fulde antal elever, vil det betyde en merudgift på 1,1 mill i 2021 og på 3,6 mill i 2022. Men det afskrækker ikke socialdemokraterne.

- Vi ser et stærkt politisk ønske om at prioritere ældreområdet i Ishøj byråd. En forudsætning for at det kan lade sig gøre er, at vi bidrager til at uddanne flere kvalificeret medarbejdere, der kan supplere og aflaste de mange dygtige ansatte, som vi råder over i dag. Det har social og sundhedsudvalg fremlagt en plan for, og jeg håber byrådets partier vil tilslutte sig den plan og indarbejde de nødvendige midler i budgettet for 2022 og årene frem, udtaler Merete Amdisen.