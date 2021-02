Socialdemokratiet i Ishøj har valgt ny gruppeformand

- Vi har kigget hinanden i øjnene i gruppen, og vi er enige om, at vi er socialdemokrater i hjertet. Vi er forpligtet til at finde sammen og komme videre. Vælgerne skal tilbydes et seriøst parti uden fnidder, når der til november er kommunalvalg, siger Kasper Bjering og fortsætter:

- Vi tror på, at Socialdemokratiet igen vil kunne udgøre en stærk ledelse af Ishøj, men rækker samtidigt hånden frem til alle andre, der vil være med til at gøre Ishøj endnu bedre. Vi tror også, vælgerne ser frem til et socialdemokrati med et nyt ansigt i front.