Socialdemokratiet har valgt spidskandidat til regionsrådsvalget

Dennis A. Jørgensen fra Solrød er enstemmigt valgt som spidskandidat til regionsrådet.

Sydkysten - 15. november 2020 kl. 11:43 Kontakt redaktionen

53-årige Dennis A. Jørgensen fra Solrød er enstemmigt valgt som spidskandidat til regionsrådet for Socialdemokratiet i Greve/Solrød-kredsen.

Efter at have arbejdet 31 år i DSB, har Dennis de sidste 5 år været fuldtidsansat afdelingsformand i Brancheafdelingen HK Trafik & Jernbane. Dennis var aktiv i Marianne Vinds kampagne op til valget til Europa-Parlamentet sidste år, og dette var det sidste blod på tanden til selv at stille op for Socialdemokratiet.

Én af Dennis A Jørgensens mærkesager er, at vi skal have et reelt "sikkerhedsnet" i Danmark.

- Vores svage medborgere skal kunne stole på, at hjælpen er der, når behovet opstår, siger Dennis A. Jørgensen og fortsætter:

- Med mine egne erfaringer fra fagbevægelsen, kan jeg se, at der er behov for i større grad at stole på de ansatte. Vi har rigtigt mange dygtigt uddannede ansatte, som har mange gode kompetencer. Vi skal i højere grad lytte til deres erfaringer og lade dem løse opgaver lokalt. Ligeledes skal vi også anvende deres kompetencer rigtigt, så vi bruger de ansatte til det, de er uddannet til.

- Med Dennis A. Jørgensen får ikke kun Socialdemokratiet, men alle i Greve og Solrød et stærkt kort, der vil kæmpe for de lokale mærkesager, der er vigtige også at få rejst i regional sammenhæng. Dennis er vant til at arbejde politisk, og det er afgørende for at få indflydelse på de dagsordener, der er vigtige at få løftet, siger kredsformand Michael Esmann om Socialdemokratiets valg af spidskandidat.