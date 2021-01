John T. Olsen, der er socialdemokratisk borgmesterkandidat, mener, at partiets kandidathold er stærkt. Pressefoto

Socialdemokratiet har valghold på plads

Sydkysten - 16. januar 2021 kl. 05:13 Kontakt redaktionen

Socialdemokratiet i Greves lokale partiforening er som alle andre præget af restriktionerne pga. covid-19.

Partiet afholder normalt afstemning om kandidaternes placering på stemmesedlen på generalforsamlingen i kommunalvalgåret. Med andre ord i marts 2021 - hvis ikke vi havde haft covid-19. Det har givet Socialdemokratiet praktiske udfordringer, men det har partiet fundet en sikker og gennemtestet løsning på: Partiet kører urafstemning om stemmeseddel-placering på en hjemmeside. Medlemmerne af Socialdemokratiet i Greve skal således til den elektroniske stemmeboks i februar måned, med offentliggørelse af resultatet i starten af marts.

- Vi afholder kandidatafstemningen elektronisk i år, hvor medlemmerne i hele februar måned kan beslutte sig for, hvor deres 6 stemmer skal placeres, udtaler partiformand Claus A. Pedersen.

Partiet har i år altså adskilt årets generalforsamling og kandidatafstemningen.

- Vores partikontor tilbyder i denne tid en sikker og gennemtestet elektronisk afstemningsløsning, som jeg er meget glad for, at vi kan bruge i denne tid. En model som partiforeningen i Køge netop har anvendt med stor succes. Vores medlemmer præsenteres for kandidaterne både via en udsendt folder og via videoer, sociale medier osv. - ja, det er nye tider, siger Claus A. Pedersen.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat John T. Olsen supplerer:

- For at skaffe en ændring i magtfordelingen i Greve er det nødvendigt med et stærkt hold af kandidater, så vi kan bygge videre - og forbedre - vores flotte valg i 2017, der gav os hele 7 mandater. Vi er foreløbig 17 stærke kandidater - den yngste er 18, den ældste er i 70'erne. Jeg tror, og håber på, at vi kan tilføje et par kandidater mere. Men nu må vi se, for det er en stor personlig beslutning at kandidere til et offentligt embede som byrådsmedlem. Vores 17 kandidater repræsenterer stort set alle borgere i kommunen. Kandidaterne kommer med mange forskellige menneskelige og faglige kvaliteter, så vi præsenterer borgerne for et udvalg af kandidater med stor diversitet.

Borgmesterkandidaten og de øvrige kandidater mødtes med bestyrelsen tirsdag d. 12. januar ved et elektronisk "mini-kick-off". Kandidaterne er udpeget af kandidatudvalget, som blev valgt på den seneste generalforsamling.

- Kandidaterne har nu fået en fælles start på den personlige valgkamp, afslutter John. T. Olsen.

- Hvad angår generalforsamlingen som Socialdemokratiet afholder til marts, så bliver den altså uden elementet af kandidatafstemning. Generalforsamlingen bliver alligevel spændende, da den bl.a. også skal tage stilling til valgprogrammet, som vi har brugt en stor del af efteråret på at udvikle sammen med vores medlemmer. Det har denne gang været et meget omfattende arbejde, som jeg glæder mig til at få generalforsamlingens diskussion om og opbakning til, og især til at møde borgerne med vores visioner for Greve kommune', afslutter partiformand Claus. A. Pedersen, der afslutningsvist opfordrer Greveborgere til at kontakte ham på 24 68 86 34, hvis man overvejer at være kandidat for A.

Følgende kandidater opstilles for Socialdemokratiet i Greve til KV21: John T. Olsen, Frank Christiansen, Battal Kücükavci, Bjarke Abel, Maria Witthøft, Jette Andersen, Heidi Serny Jacobsen, Kenneth Jerkel, Bjarne Groth Kjær, Rene Høg, Dorit Schulz, Andreas Blaaberg, Freddy Aldenborg, Leif Limkilde, Charlotte Levin, Steen Larsen og Tina Rottbøll.