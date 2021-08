Henrik T. Larsen,SF, Birgit Gedionsen, Enhedslisten, og Jonas Ring Madsen, Socialdemokratiet. Foto: Kennet Gomez.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten indgår valgforbund i Solrød

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har indgået aftale om valgforbund i forbindelse med kommunalvalget i Solrød Kommune 2021. Aftalen bygger på de fælles værdier og visioner for kommunen, som går på tværs af de tre partier. Det vil samtidig give vælgerne den sikkerhed, at overskydende stemmer på et af de tre partier går til et andet parti i valgforbundet som holdningsmæssigt er beslægtet.

Værdigrundlag

De tre partier står fælles om fokus på kernevelfærd med bedre normeringer i vores daginstitutioner, en folkeskole i særklasse, stærke fællesskaber for de unge, og et aktivt og værdigt liv for seniorer og ældre. Vi skal have et rigt og mangfoldigt forenings-, kultur- og idrætsliv og så skal vi fortsætte kampen mod klimaforandringer og for mere biodiversitet.

- I Socialdemokratiet er vi glade for at indgå i valgforbund med SF og Enhedslisten. På den måde kan vi også forsikre borgerne om, at overskydende stemmer i vores valgforbund går til partier, der aktivt vil kæmpe for vores fælles værdigrundlag. Vi er blandt andet optaget af bedre normeringer i daginstitutioner, flere seniorboliger og kampen for mindre støj i vores kommune. Siger Jonas Ring Madsen, borgmesterkandidat fra Socialdemokratiet.

- I SF Solrød er vi glade for at indgå i valgforbund med Socialdemokratiet og Enhedslisten. Trods vores forskelligheder har vi på mange måder det samme udgangspunkt. Vi vil og kan samarbejde. Et valgforbund binder os ikke sammen men sikre, at et partis overskydende stemmer, bliver inden for valgforbundet, siger Henrik T. Larsen, spidskandidat fra SF

- Enhedslisten i Solrød stiller op til byrådsvalg for første gang. Samarbejde og fælles ansvar for gode levevilkår for alle borgere i kommunen er væsentligt for os. Bæredygtighed i alle tiltag, natur og miljø er vores mærkesager. Vi har valgt at gå i teknisk valgforbund med Socialdemokratiet og SF, fordi vi tror, de to partier vil arbejde socialt ansvarligt. Vi er overbevist om, at Solrød vil udvikle sig til et endnu bedre sted at leve og bo hele livet, hvis vi får et flertal i byrådet med en mere social ansvarlig profil, siger Birgit Gedionsen, spidskandidat fra Enhedslisten