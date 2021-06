Se billedserie Kasper Bjering Søby Jensen, gruppeformand for Socialdemokraterne i IShøj, fortæller, at man nu kommer til at have mere ro internt.

Socialdemokraterne vil lægge spliden bag sig

Der bliver mere ro internt i partiet, nu hvor Annelise Madsen har forladt det. Derfor vil partiet også hellere se fremad, end at tale om de, der har forladt Socialdemokraterne.

Sydkysten - 25. juni 2021 Af Søren Schaadt Larsen

Ishøj: Annelise Madsen har forladt Socialdemokraterne. Og det gjorde hun med en bredside mod partiet og byrådsgruppen.

Da Sydkysten beder Merete Amdisen (S) om at forholde sig til situationen, vil hun kun fortælle, hvor Socialdemokratiet i Ishøj står nu - og ikke kommentere på Madsens udtalelser:

- Socialdemokratiet er fortsat det trygge valg for Ishøj. Vi har lagt intern splid bag os, og står med et godt og velfunderet kandidathold, der vil samarbejde, fælles løsninger og gode resultater for Ishøj, lyder det fra partiets borgmesterkandidat.

I stedet peger hun på gruppeformand Kasper Bjering Søby Jensen (S), som kan fortælle om arbejdet i den socialdemokratiske byrådsgruppe:

- Det er Annelises valg om hun vil være medlem eller ej. Det er frivilligt. Vi arbejder med dem, der er medlem af partiet. Vi har et rigtigt godt kandidatfelt og en god borgmesterkandidat. Vi synes, vi har noget godt at tilbyde borgerne i Ishøj, lyder det som det første, da han bliver spurgt om, hvad han mener om udmeldelsen af partiet.

- Jeg tænker, at vi nu er et parti, der kommer til at have mere ro internt. Vi kommer til at være et parti, der har et stærkt kandidatfelt, og borgmesterkandidat. Og så er det op til vælgerne, om de vil have det hold, forklarer Kasper Bjering Søby Jensen.

Annelise Madsen skrev i sin pressemeddelelse en begrundelse for, hvorfor hun forlader partiet. Den første er de mange snævre flertalsbeslutninger, som Annelise Madsen peger på - og dem kan Kasper Bjering Søby Jensen ikke genkende:

- Jeg synes alle de beslutninger, vi har truffet, er foregået i enighed. Det var med et meget klart flertal, at vi fandt en spidskandidat. Jeg sidder med en gruppe, som ikke har haft samme oplevelser, som hun har. Det er meget sjældent, vi stemmer om noget. Jeg tror ikke, vi har stemt om noget på denne side af nytår, siger han og nævner, at partiet for nyligt stemte om at ekskludere Michael Broström, hvilket heller ikke skete med et snævert flertal - men det foregik udenfor byrådsgruppen.

- Det er svært for mig at genkende, hvad det er hun snakker om. Vi snakker os til enighed, og så er der måske en, der sidder tilbage og ikke er enig, og det har de lov til, siger Kasper Bjering Søby Jensen.

Han erkender, at der har været dårlig stemning i partiet. Han understreger, at det heller ikke har været nogen hemmelighed, da Sydkysten har dækket det ad flere omgange, da partiet pludseligt skiftede gruppeformand, og senere spidskandidat, og efterfølgende en række udmeldinger af partiet.

- Der har jo været nogle ophidsede møder fra december 2019 til december 2020, og derefter kan jeg ikke genkende den dårlige stemning. Ikke i vores byrådsgruppe. Vi har også haft en forsningsproces i januar og februar, hvor vi skulle begynde at samarbejde igen. Mit indtryk var at det lykkedes, men hvis man derefter alligevel ikke vil være en del af partiet, så har man jo lov til det, siger Kasper Bjering Søby Jensen og understreger:

- Jeg mener ikke, der har været dårlig stemning siden spidskandidatvalget.

En af Annelise Madsens mærkesager har været ældreområdet, og her forklarer Kasper Bjering Søby Jensen, at man i S er optaget af ældreområdet.

- Det er rigtigt at ældreområdet i Ishøj er under kraftigt pres. Vi forhandler med de andre partier for at undgå flere besparelser og for at finde flere midler til området. Selve budgettet bliver først lavet på den anden side af sommerferien. Men vi kommer til at sende flere penge til ældreplejen i aften for af året, siger han. Han nævner, at når hun påstår man skal kæmpe for at beholde de gode ting, for eksempel Kulturium, så giver Kasper Bjering Søby Jensen hende ret:

- Man kan sige, at det skal man jo altid på et byråd - man skal kæmpe om, hvad man skal beholde. Det kan man ikke ændre på ved at melde sig ud af et parti, siger han.

Hvorvidt uroen, de tre kandidater, som har forladt Socialdemokraterne til fordel for Ishøjlisten og nu Annelise Madsens exit, kommer til at påvirke partiets valg, er ikke noget, han vil forholde sig så meget til:

- Selvfølgeligt vil der være nogle vælgere, der følger med Ole Bjørstorp og Annelise Madsen - men jeg tænker, at der kommer nogle til, fordi vi har en ny stærkt borgmesterkandidat i Merete, siger han og forklarer, at hellere vil snakke politik frem mod valget og så se, hvordan byrådet bliver sat sammen:

- Det må vælgerne afgøre. Vi koncentrerer os om at snakke så meget politik, som muligt. Vi vil gerne tale om, hvordan man gør Ishøj et bedre sted. Vores tilgang er at tale politik.

Vælgerne må jo vælge, som de synes er rigtigt. Det byråd, som kommer på den anden side, må mødes og finde ud af, hvordan vi kommer videre, siger han.

Kommunalvalget finder sted 16. november.