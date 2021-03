Merete Amdisen er Socialdemokraternes borgmesterkandidat og står dermed øverst på opstillingslisten, hvor i alt 19 navne figurerer. PR-foto

Socialdemokraterne klar med borgmesterløs opstillingsliste

Sydkysten - 31. marts 2021 kl. 15:46 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

For første gang i Ishøjs nyere historie, er der ikke en borgmester på Socialdemokraternes opstillingsliste.

Partiforeningen har netop offentliggjort opstillingslisten med kandidaterne til kommunalvalget 2021. 19 navne er på listen, og her står Merete Amdisen, partiets borgmesterkandidat, øverst, og hun glæder sig til at gå til valg med det nye hold:

- Det er et stærkt hold, vi stiller. Allesammen er stærke personligheder, som kan noget og vil noget. Det bliver et spændende arbejde at lave valgprogram sammen og få vores politiske ideer op at flyve, siger hun.

Opstillingsliste Socialdemokratiet, Ishøj

Det er næppe gået nogens næse forbi, at borgmester Ole Bjørstorp forlod partiet og stiftede Ishøjlisten, efter et års uro, hvor han endte med at tabe kampvalget om spidskandidattitlen til Merete Amdisen. Siden borgmesterens afgang har Merete Amdisen forsøgt at samle partiet og få ro på tropperne:

- Efter de tre nu tidligere S-medlemmer forsvandt havde vi et gruppemøde, hvor vi kiggede hinanden i øjnene og blev enige om, at de uenigheder, der var i gruppen, dem måtte vi lægge bag os. Konflikterne har heller ikke skræmt de nye kandidater. Der er ingen tvivl, om de, der er tilbage, vil det bedste for Ishøj og Socialdemokratiet, siger Merete Amdisen.

Hun fortæller i den forbindelse, at opstillingsvalget er foregået i ro og orden, og at det er sket ved en online afstemning. Her stemte knap 70 procent af de lokale medlemmer.

Borgmesterkandidaten forklarer, at det med medlemsfremgangen, partiet oplevede op til spidskandidatvalget, har været let at finde kandidaterne til det kommende valg. Hun peger på, at selv om partiet kræver, at man har været medlem i minimum et år for at stille op, så er partiet i fremgang, og derfor har flere ønsket at stille sig til rådighed.

Merete Amdisen fremhæver, at det er lykkedes at få en god bredde blandt de opstillede:

- Det glæder det mig, at der er næsten lige mange mænd og kvinder. Der er god spredning aldersmæssigt - de yngste er 24 og den ældste er i begyndelsen af 70erne, siger hun og fortsætter:

- De har en bred erfaring - udover at være gode Socialdemokrater kommer mange fra de frivillige foreninger i Ishøj, forklarer Merete Amdisen.

Udover Ole Bjørstorp, som sammen med Sengül Deniz og Johnna Stark, forlod Socialdemokraterne tidligere på året, er Ebbe Rosenberg heller ikke at finde på Socialdemokraternes opstillingsliste til det kommende valg.

- Ebbe har valgt ikke at genopstille, det er hans personlige valg. Han fortsætter i organisationen, men han mente, at der skulle nye kræfter til. Jeg kommer til at savne ham som sparringspartner i gruppen, lyder det fra Merete Amdisen. Kommunalvalget finder sted 16. november i år.