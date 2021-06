Michael Broström, som fortsat er medlem af Socialdemokratiet, men formentligt bliver smidt ud ved en ekstraordinær generalforsamling 15. juni, mener ikke Merete Amdisen egner sig til at være borgmester. Arkivfoto. Foto: Klaus Sletting Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokrat har oprettet en Facebook-gruppe mod sin spidskandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokrat har oprettet en Facebook-gruppe mod sin spidskandidat

Sydkysten - 09. juni 2021 kl. 06:39 Af Søren Schaadt Larsen soeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Ishøj: »Ishøj vil ikke have Merete Amdisen som borgmester« hedder en privat lukket Facebook-gruppe, som de seneste uger med jævne mellemrum i forskellige sammenhænge er dukket op i Sydkystens Facebook-feed. Manden bag siden hedder Michael Broström, og han er selv Socialdemokrat og medlem af den lokale partiforening - indtil videre.

- Der er blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg bliver ekskluderet for partiskadelig virksomhed, som de kalder det, forklarer han, da Sydkysten tager kontakt til ham.

Michal Broström fortæller, de gav ham muligheden for selv at forlade partiet, hvilket han dog ikke ville. Han har heller ikke tænkt sig hverken at lukke siden eller stoppe den kamp, han har sat i gang mod sit - lidt endnu - eget partis spidskandidat til kommunalvalget.

Han mener nemlig, at Merete Amdisen skal stoppes:

- Jeg er sikker på, at hun vil skade Ishøj. Hun har nogle ambitioner, som er vilde. Hun har virkeligt ambitioner, så mange at hun sætter sig selv i centrum og forsømmer borgerne i Ishøj. Hun siger alle de rigtige ting for at få sympati, men agerer anderledes, siger han og peger på ældreområdet.

Michael Broström har længe været aktiv for de ældre i Ishøj, specielt på Kærbo. Her har han blandt andet arrangeret dansecafé, cabaret, gårdsangere og hyggebio. Og det er netop på ældreområdet, at Michael Broström mener, at Merete Amdisens har ambitioner om at skære yderligere ned, på trods af hendes udsagn om det modsatte. Han peger på synlige nedskæringer, hvor madtanter, som smurte mad til beboerne i de forskellige huse, alle blev fyret:

- De blev fyret på grund af nedskæringer. De var de eneste, der blev fyret, forklarer han. Det er ikke den eneste nedskæring. Han peger også på en kaffemaskine, som sikrede, at der altid var kaffe til folk, som kom forbi, der er blevet sparet væk. Han peger på, at de mange nedskæringer ødelægger glæden ved at arbejde frivilligt for de ældre:

- Det blev surt at lave, fordi der blev skåret ned og ned og ned. Så til sidste sagde jeg, at jeg ikke kan engagere mig i frivilligt arbejde, som ikke giver mig noget. Vi kan ikke have hende som borgmester, fordi hun vil skære det hele ned, siger Michael Broström.

Michael Broström siger samtidig, at Merete Amdisen efter de nedskæringer af de varme hænder på Torsbo og Kærbo i 2019 nu forsøger at få frivillige til at hjælpe. Det gør hun ved at inddrage aktivitetscenteret på Kærbo, hvor de ældre, som kommer der til forskellige aktiviteter, skal hjælpe beboerne, besøge dem og eventuelt gå ture med dem. Hvis de ikke gør det må de søge aktiviteter andet sted.

- Jeg er ikke ude på at slagte nogen. Jeg er bare ude på, at de ældre skal have det bedre. Ishøj var alle tiders sted, at blive ældre, men jeg ønsker ikke at blive ældre i Ishøj i dag. Det er dødens pølse at komme over på Kærbo, siger Michael Broström.