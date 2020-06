Se billedserie (Arkivfoto) Foto: ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Snyd med ydelser: Kommune opdager fusk for millioner

Kontrolgruppe har stoppet og forebygget socialt bedrageri for 2,1 mio. kr. i 2019 i Solrød Kommune.

Sydkysten - 25. juni 2020 kl. 12:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har vist sig at være en særdeles god beslutning, som byrådet traf for fem år siden, da det besluttede at intensivere indsatsen mod socialt bedrageri. Siden da har kontrolgruppen, som består af to medarbejdere, nemlig sparet både Solrød Kommune og staten for millioner af kroner.

I 2019 har kontrolgruppen samlet set opdaget og forebygget socialt bedrageri for 2,1 mio. kr., hvoraf den statslige andel udgør ca. 580.000 kr., og den kommunale andel udgør ca. 1,5 mio. kr.

Det viser den årlige rapport fra kontrolgruppen, som byrådet netop er blevet orienteret om på juni måneds byrådsmøde.

- Folk skal naturligvis have de ydelser, som de er berettiget til, men hvis de forsøger at snyde sig til mere, end hvad de har ret til, så er det vores alle sammens fælles pengekasse, det går ud over, og det er ikke ok, siger borgmester Niels Hörup (V) og fortsætter:

- Det er på sin vis sørgeligt, at kontrolgruppen nu for femte år i træk har opdaget socialt bedrageri for millioner, men det viser, at byrådet i sin tid tog den rigtige beslutning.

Kontrolgruppen har siden 2015 stoppet og forebygget socialt bedrageri for ca. 13 mio. kr., hvoraf provenuet for Solrød Kommune er på ca. 9,5 mio. kr.