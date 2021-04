Snyd med sociale ydelser: Kommune opdager fusk for millioner

Kontrolgruppen i kommunen, som blot består af to medarbejdere, har i 2020 behandlet ikke færre end 106 sager, hvoraf en andel er videreført fra 2019 og en del behandles her i 2021. Der er modtaget 48 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri, hvoraf 35 er anmeldt internt fra kommunen. Desuden er der modtaget 13 anmeldelser eksternt fra borgere, Udbetaling Danmark og andre myndigheder.

Kontrolgruppen behandler anmeldelser fra borgere, andre afdelinger og institutioner i kommunen, andre myndigheder og sager via registersammenkøring med det formål, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Kontrolgruppen har siden 2015 stoppet og forebygget socialt bedrageri for ca. 16 mio. kroner, hvoraf provenuet til kommunen er på ca. 11,8 mio. kr.