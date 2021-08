Se billedserie Socialminister Astrid Krag (S) klippede snoren til Ishøjs nye herberg. Foto: Søren Schaadt Larsen

Snoren til Ishøjs nye herberg blev klippet

Sydkysten - 26. august 2021 kl. 15:44 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj: Den røde snor ind til Ishøjs nye herberg blev torsdag formiddag klippet af Socialminister Astrid Krag (S), og fra torsdag 2. september kan hjemløse begynde at anvende de nyrenoverede lokaler på Ishøj Søvej. Og der er mange, der kan få brug for hjælpen:

- Ved den seneste optælling i 2019 var der 52 i Ishøj, som ikke havde noget fast sted at bo. Samtidig har Ishøj Kommune sendt 15 borgere på herberger i andre kommuner. Det er meget dyrt, men det er billigere at have sit eget, forklarede borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten).

Merete Amdisen (S) kunne fortælle, at hjemløse rammer mange forskellige:

- En af mine gode bekendte er sofasurfer, han bor hos venner og familie - måske også lidt længere end alle synes er godt. Det betyder, at han aldrig rigtigt får ro på. Så får man ikke lige læst jobannoncerne, og der er heller ikke lige ledige lejligheder, som er til at betale, forklarer hun og nævner, at det kun er én vej ud i at blive hjemløs.

Herberget skal hjælpe de hjemløse med at vende tilbage til en mere almindelig hverdag. Da mange hjemløse har en række problemer ud over mangel på tag over hovedet, er herberget tænkt som et første skridt på vejen:

- Det er sjældent at hjemløshed er den eneste udfordring. Men for at løse problemet er det vigtigt med en base. Men det er ikke en parkeringsplads - det er ikke et sted, man skal bo resten af livet. Det er midlertidig plads, som skal hjælpe folk videre, lød det fra ministeren, da hun holdt sin tale.

Ni lyse værelser

Kort efter klippede hun snoren ind til huset. Her er ni værelser, som har hver sin seng, et lille bord, et par billeder på væggene, et lille spisebord og en vasketøjskurv, og hvor store vinduer giver masser af lys og gør værelset rart at være i.

- De er virkeligt blevet fine. Da vi overtog efter fodboldklubben, var det ret slidt. Resultatet er blevet flot, lyder det fra Lærke Demant-Ladefoged. Hun er Teamleder i Ishøj Kommunes boligsociale indsats, og skal være med til at henvise folk til herberget.

- Det er vigtigt, at de har et akut behov. Men de skal eksempelvis ikke have et aktivt misbrug. De skal have en social problemstilling, hvor de har behov for støtte, forklarer hun.

Årsagen til, at der ikke må være et aktivt misbrug, er, at herberget ikke er døgnbemandet. De kommende beboere skal derfor kunne klare sig selv i et vist omfang.

- Men de kan stadig have et misbrugsproblem, og derfor er det også godt, at misbrugscentret ligger lige derovre, siger Lærke Demant-Ladefoged og peger over på den modsatte side af den lille plads mellem træpavillonerne. Her ligger Pitstop, som er Ishøj Kommunes misbrugsbehandlingscenter.

- Det skal være et sted, hvor man kan henvende sig. Et sted, hvor de hjemløse kan få støtte og komme i kontakt med kommunen og på den måde få hjælp, lød det fra Mette Strange Dubert, specialkonsulent i Socialstyrelsen. Hun og kontorchef fra samme sted, Henriette Zeeberg, var også til indvielsen, og du kunne forklare fordelen ved herbergerne:

- Ni ud af 10 hjemløse forbliver i egen bolig, hvis de får den rette støtte. Derfor er herberger så vigtige, forklarede Henriette Zeeberg. Derfor glædede de sig over, at man nu kan hjælpe endnu flere hjemløse i Ishøj og på Vestegnen.

Lokalerne har tidligere været brugt af Ishøj IF, og institutionen Den Flyvende Kuffert har ligget der. Overfor ligger Pitstop, Ishøj Kommunes misbrugsbehandlingscenter, og de nærmeste naboer, i nogle lave rækkehusagtige boliger er De Skæve Boliger for personer med misbrug, psykiatriske diagnoser og som har haft flere mislykkede forsøg på at bo i egen bolig.