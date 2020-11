Snød med "tabt" pengeseddel: Tricktyv lænsede 86-årigs konto

Mødet med tyven skete torsdag formiddag, hvor kvinden var i Nordea i Solrød Center for at hæve penge, da en mand prikkede hende på skulderen,

Flere timer senere opdagede kvinden, at der var hævet i alt 14.500 kroner fra hendes konto, og da hun kontrollerede sit dankort, så hun, at det ikke var hendes eget kort, hun havde i pungen, men en anden mands kort.

Hun blev klar over, at hun var blevet franarret sit kort i automaten, og da politiet undersøgte sagen, viste det sig, at kvinden var i besiddelse af en 85-årig mands kort, som tidligere torsdag var blevet udsat for samme forbrydelse i Herfølge.