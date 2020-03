Snedkerfirma Arne Pedersen: Benyt lokale virksomheder

Hos Snedkermester Arne Pedersen A/S, der holder til i Greve, arbejder både ledelse og medarbejdere målrettet på at leve op til den nye hverdag med coronavirus for at holde hjulene i gang.

- Vi oplever stor samarbejdsvilje fra kunderne, siger Christen Jensen, der er markeds- og forretningsudviklingschef hos Snedkermester Arne Pedersen A/S.

- Vi vil gerne appellere til, at lokale benytter en lokal virksomhed, fordi det hjælper familier i Greve og omegn, siger Christen Jensen og fortsætter:

- Vi har lavet en masse tiltag. For eksempel har håndværkerne fået remedier til at afspritte bilerne og værktøj samt fået grundige instrukser i, hvordan dette gøres korrekt.

Derudover er firmaets administration delt op i tre zoner, og udefrakommende kan ikke bare komme ind i vores bygninger.

Samtidig arbejder de medarbejdere, der har mulighed for det, hjemme, og medarbejderne holder kontakten via videomøder og lukkede Facebook-grupper. Alt dette gøres for at overholde de råd og vejledninger, der gives fra Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

- Vi mærker alle en ændret hverdag, og ingen ved, hvor længe det meste af landet vil være lukket ned, men hos Snedkermester Arne Pedersen A/S holder vi hovedet højt. Ingen kan spå om fremtiden, men vi er klar til at rykke ud og fuldføre endnu flere opgaver, siger Christen Jensen.