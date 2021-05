Sne & Vand åbner afdeling i Greve

- Modtagelsen fra Greve Marina var meget positiv. Området har meget at byde på med store havnebassiner med gode muligheder for at finde læ og roligt vand og adgang til Køge Bugt for større eventyr. Det overbeviste os om, at vi skulle kaste os ud i det.

- En af de fantastiske ting ved kajakroning er muligheden for at komme ud på eventyr og opleve de mange smukke og forskelligartede kyststrækninger, som Danmark har at byde på. Ved at have forskellige lokaliteter gør vi det let for vores medlemmer, der slipper for at transportere kajakker frem og tilbage. At det er let, det er helt afgørende, da mange kun lige har et par timer for dem selv i løbet af en travl uge. Vi glæder os meget til at komme i gang i Greve og til at blive en del af det hyggelige miljø, der er ved Greve Marina, siger Rune Dahl Mortensen.