Se billedserie Rejsegildet markerede en vigtig milepæl i byggeriet, der står færdigt i sommeren 2022. Foto: Janus Spøhr

Snart rykker flyttekasserne ind

Sydkysten - 03. september 2021 kl. 09:27 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Et stålhegn, store maskiner og en masse grus. Det er nok meget godt, at nøglerne til de kommende 40 ældreboliger på Frydenhøj Alle 58 i Hundige ikke er uddelt endnu.

Onsdag kom byggeriet en vigtig milepæl nærmere på indflytning, da der blev holdt rejsegilde, og om mindre end et år flytter de nye beboere ind i lejlighederne, der rummer henholdsvis to og tre værelser.

- Det er en stor glæde, at vi nu er så langt, at vi kan holde rejsegilde. Vi glæder os til, at vi kan indvie lejlighederne, som er de første, vi er med til at opføre i 10 år, siger Jens Rasmussen, der er direktør i Greve Boligselskab.

Der bliver 32 toværelses lejligheder på 68 kvadratmeter og otte treværelses lejligheder på 88 kvadratmeter, når byggeriet er færdigt til sommer. Derudover bliver der et fælles haveareal i midten af byggeriet, hvor der for eksempel kan spilles petanque, mens der også er gang i opførelsen af et fælleshus på 100 kvadratmeter.

Stor efterspørgsel

Der er ofte borgere i Greve, som efterlyser steder at flytte hen, når de gerne vil videre fra deres hus. Mange har derfor henvendt sig til Greve Boligselskab for at høre, om de kan blive skrevet op til boligerne, men det er ikke muligt, da det er Greve Kommune, der står for indstillingen til, hvem der kan flytte ind. Jens Rasmussen fortæller da også, at boligselskabet gerne vil bygge mere. Det har ikke været muligt de seneste år, og derfor glæder han sig naturligt over, at byrådet kunne lide Greve Boligselskabs planer for byggeriet, som også andre boligselskaber bød ind på i sommeren 2018.

- Vi er godt tilfredse med, at vi blev valgt, selvom det var et lidt hektisk forløb, hvor der blev rykket på nogle medarbejderes sommerferie. Om et år kommer området til at summe af glade beboere, der kommer til at bo centralt i Greve med kort afstand til tog og Waves, siger Jens Rasmussen.

Ros til boligselskab

Som det hører sig til ved et rejsegilde var der flere, som sagde nogle ord om det byggeri, som er på vej. En af dem var Karsten Nagel fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel. Ifølge ham er opførelsen af ældreboliger en særlig disciplin, der lægger op til at skabe fællesskaber. Samtidig roste han de involverede samarbejdspartnere for at være gode til at optimere økonomien og samtidig holde en høj kvalitet.

- Til Greve Boligselskab vil jeg sige, at I er gode til at kende jeres beboere, og det betyder, at I ved, hvad de vil have, siger Karsten Nagel.

Lejlighederne med to værelser kommer til at koste omkring 7.680 kroner, mens de treværelses ventes at koste 9.950 kroner om måneden.