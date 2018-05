Der var aktiviteter både for de store og for de små ved sidste års Gersagerfestival, som billedet her stammer fra. Foto: Mie Neel

Snart er det tid til Gersagerfestival

- Vi håber, at mange lægger vejen forbi Gersagerparken på denne dag, hvor vi håber, at vejret er med os, regn vil dog ikke forhindre afholdelse af festivalen, da tre store festtelte vil blive opstillet på festivalpladsen, lyder det fra arrangørerne i en mail til avisen.

Gigi-Rask & taube m. Line dancere , Susanne Lana, Bassment og Piledriver vil dagen igennem sørge for underholdning på scenen, der vil være tivoli og boder, og du kan møde de lokale politikere samt Falck og meget mere på festivalpladsen. Der vil være en masse lækkerier, madbod, bar og et stort lotteri.

- Vi glæder os meget, siger formand for Puls, Lene Pedersen, som sammen med bestyrelsen fra Puls har lavet et stort stykke arbejde, siden sidste års festival blev afholdt for at stable det bedste på benene til glæde for alle festivaldeltagerene.