Sunhedsfaglig konsulent Tommy Lorenzen glæder sig over, at plejehjemsbeboere i Greve Kommune snart har fået første stik. Foto: Emil Kristensen.

Snart er alle plejehjemsbeboere i kommunen vaccineret første gang

Søndag formiddag fik plejehjemsbeboere på Langagergård, Nældebjerg og Strandcentret den første af to vacciner mod Covid-19, og inden nytår vil samtlige plejehjemsbeboere i kommunen, der ønsker en vaccination, have fået den.

Det er ham, der har stået for koordineringen mellem Region Sjælland og kommunens plejecentre, og han fik mandag formiddag besked om, at Greve Kommune også ville få del i den anden sending vaccinedoser, som altså betyder, at alle beboere nu ha fået mulighed for første stik.