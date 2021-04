Vandgrunden var i lang tid en del af kommuneplanen. Det endte med, at man friholder den for byggeri, men at den bliver en del af det såkaldte Nordporten-projekt. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Snævert flertal vedtager ny kommuneplan for Vallensbæk

Sydkysten - 03. april 2021 kl. 18:26 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Kun de otte konservative medlemmer stemte for den nye kommuneplan. Kommunalbestyrelsens resterende syv medlemmer stemte i mod. Dermed blev planen for kommunens kommende udvikling vedtaget med det mindst mulige flertal.

Kommuneplanen 2020-2032 viser, hvilke planer, der er kommunens forskellige områder. Løbende tilpasser man kommuneplanerne til fremtidige projekter, og det er den revision, som kommunalbestyrelsen nu har stemt igennem.

Den nye giver blandt andet mulighed for at bygge Nordporten og Sydporten, ligesom andre områder bliver ændret, så man kan byudvikle. Blandt andet bliver den grønne kile mellem Vallensbækvej og Holbækmotorvejen ændret fra erhverv til kontorerhverv. Og netop den grønne kile var kilde til, at Socialdemokratiet trak deres støtte til kommuneplanen. De vil have byggeretten fjernet fra området, men så langt ville de konservative ikke gå:

- Vi kommer ikke til at bygge på området, lød det fra Teknik- og Miljøudvalgsformand Jan Høgskilde (K), som forklarede at nogen i fremtiden måske ville bebygge det:

- Men vi kommer heller ikke til at ændre status på området. Vi har igangsat, at forvaltningen til at komme med et forslag, hvor vi kan bebygge det med træer og buske, forklarede Jan Høgskilde.

- Vi stemmer i mod, når vi ikke kan få konservative med på den relativt beskedne ændring i nord. Jeg synes, det er inkonsekvent, at I gerne vil plante træer og så videre, men ikke ønsker at fjerne byggeretten fra området, lød det fra Søren Wiborg.

Irritation

At de konservative ikke ville give sig, og fjerne byggeretten fra området, og i stedet hellere ville gå solo, irriterede socialdemokraten Martin Nilsson:

- Jeg kan forstå på K, at man ikke ændrer status for 1E3 (Det grønne område mellem Holbækmotorvejen og Vallensbækvej, red.). Hvis jeg sad med det absolutte flertal, så ville jeg prøve at få andre partier med. Det giver ingen mening, at man ikke tager os med, forklarer han.

Efter mødet forklarede borgmester Henrik Rasmussen (K), at det handler om at holde fast i kommunens værdier:

- Det var et spørgsmål om, hvorvidt vi skulle sælge ud af arvesølvet eller ej, siger han og nævner, at hvis man tager området ud af kommuneplanen, så mister man et potentielt byggeområde for bestandigt.

- Det er et stykke jord, som om rigtigt mange år, kan være mange penge værd. Lad os antage at motorvejen ikke ligger der om 30 år. Hvis vi udlægger det til et andet område, kan vi ikke bare tage det tilbage igen. Det er rigtige penge, vi taler om. Folks skattepenge. Og dem skal vi passe på, lyder det fra borgmesteren.

Han fortæller, at de fleste medlemmer af kommunalbestyrelsen overordnet set er enige om udviklingen af Vallensbæk:

- Jeg synes, vi har en rigtig stærk kommuneplan. Jeg hørte ikke andre end nogle enkelte være lodret imod, forklarer han.

De enkelte, der var lodret i mod kommuneplanen, var Dansk Folkepartis to medlemmer: De stemte mod kommuneplanen, da de er imod alt det høje byggeri, som planen indeholder:

- Vi synes, det er imponerende, at man vedtager en kommuneplan, som får kommunen til at vækste så voldsomt over de kommende år, lød det fra Kenneth Kristensen Berth (DF). Han peger blandt andet på, at man med planerne vil få kommunen til at vokse til over 20.000 indbyggere på få år, samt at det vil få kommunen til at ligne Ishøj og Brøndby:

- Vi bliver en del af betonplatten, lød det fra DFeren og fortalte endnu engang, at han ønskede sig en folkeafstemning om kommuneplanen, et forslag som kort forinden var blevet nedstemt.

At flertallet i kommunalbestyrelsen ønsker at bygge mere og tættere i Vallensbæk, er, ifølge Jan Høgskilde, ikke nogen hemmelighed:

- Der har ikke været nogen tvivl om, at der ville komme en byfortætning, det har ligget i lovgivningen. Vi har ikke stoppet noget ind under stolen. Vi har sagt, at vi ønsker at lave noget kvalitetsbyggeri, forklarer han.

I kommuneplanen, som blev vedtaget, var planerne om Vallensbæk Byhave endnu ikke taget ud, men det kommer:

- Grunden til, at vi ikke har lavet en masse ændringer til byhaven, det er fordi vi lige har fået afgørelsen ind. Vores jurister er fortsat i gang med at kigge på den afgørelse, der ligger, lød det fra teknik- og miljøudvalgsformanden.