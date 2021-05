PR-foto: Colourbox

Smitten stiger: Borgmester appellerer til at holde fast i retningslinjerne

Sydkysten - 20. maj 2021 kl. 15:49

Smitten i Solrød Kommune er den seneste uge steget, og det skyldes hovedsagligt et større smitteudbrud på Munkekærskolen, hvor 24 elever og tre lærere er konstateret smittede. Borgmester Niels Hörup sender nu en appel om at være ekstra skarpe på at overholde myndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Efter en lang periode, hvor smittetallet i Solrød Kommune har ligget i den lavere ende, er der i de seneste syv dage registreret 64 smittede borgere. Det bringer Solrød Kommune op på en incidens 275,1 smittede pr. 100.000 borgere, mens den testjusterede incidens er på 175 smittede pr. 100.000 borgere. Den testjusterede incidens tager højde for, hvor mange borgere der bliver testet, og ved en testjusteret incidens på 250 eller derover står kommunen over for en automatisk nedlukning.

- Selvom vi ser en stigning i smittetallene, er vi lige nu ikke i nær fare for, at hele kommunen bliver ramt af en automatisk nedlukning, men Karlstrup Sogn opfylder nu ét ud af de tre kriterier, som alle tre skal være opfyldt, for at sognet bliver lukket ned og er tæt på at opfylde de øvrige to. Jeg vil derfor gerne appellere til, at vi alle holder fast i sundhedsmyndighedernes retningslinjer og bliver testet regelmæssigt, så vi kan få smitten banket i bund igen. Den testjusterede incidens viser, at vi er rigtig gode til at lade os teste, og det er et vigtigt middel til at bryde smittekæderne hurtigt. Lige nu bliver cirka 1.500 borgere testet hver dag i Falcks to kviktestscentre, og det er rigtig flot, siger borgmester Niels Hörup.

En stor del af stigning i smittetallet skyldes, at der er et smitteudbrud på Munkekærskolen i fem forskellige klasser, hvor der er konstateret 24 smittede elever og tre lærere. Den øvrige smitte er spredt i hele kommunen og kommer ikke fra et kendt udbrud.

- Vi har været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed om smittesituationen i kommunen, så vi sikrer os, at vi gør, hvad vi kan for at inddæmme smitten. Det bedste, vi kan gøre, er at blive ved med at holde fast i alt det, som vi har lært det sidste år. Vi står midt i en genåbning, som mange har set frem til, men derfor er det fortsat vigtigt, at vi husker at holde afstand, spritte af og ikke mindst at gå i isolation, hvis man er smittet eller nærkontakt. Ansvaret for at bringe smitten ned ligger hos os selv. Du kan ikke gøre for, at du er smittet, men du kan gøre alt i din magt for at undgå at smitte andre, siger borgmester Niels Hörup.

I Solrød Kommune kan du blive PCR-testet ved parkeringspladsen ved siden af Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Du bestiller tid til PCR-test på www.coronaprover.dk med NemID eller på telefon 70204233. Du kan også blive kviktestet i et af Falcks to kviktestcentre i henholdsvis Solrød Idrætscenter, Tingsryds Alle 27, 2680 Solrød Strand eller den gamle Fakta-butik på Møllemarken 12, 4622 Havdrup, og der er ingen tidsbestilling. Børn ned til 6 år kan blive testet, hvis der er samtykke fra deres forældre til testen. Børn skal selv kunne medvirke til testen.

Solrød Kommune anbefaler, at borgere downloader myndighedernes smitte|stop-app, som hjælper myndighederne med smitteopsporing. App'en kan hentes på www.smittestop.dk.

Du kan holde dig orienteret om myndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk, og du kan holde dig orienteret om coronasituationen i Solrød Kommune på www.solrod.dk/corona.