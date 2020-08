dav

Smitten har ikke spredt sig: Plejecenter atter åbent for besøg

Sydkysten - 24. august 2020 kl. 18:36 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smitten har ikke bredt sig på plejehjemmet Torsbo, efter en medarbejder i sidste uge blev testet positiv for covid-19. Det skriver Merete Amdisen (S), formand for social- og sundhedsudvalget i Ishøj på Facebook.

Her skriver hun, at de test, som beboere og personale fik lavet kort efter det registrerede smittetilfælde, alle er negative.

- Heldigvis viser test af beboere og personale på plejecenteret, at virus ikke har bredt sig, skriver hun.

Til Sydkysten uddyber hun, at det er Region Hovedstaden, der har foretaget testen af beboerne, mens de ansatte selv har sørget for at blive testet for corona.

- Jeg synes det vidner om et personale, som er gode til at passe på borgerne og følge retningslinjerne, når smitten ikke har bredt sig, siger hun.

Åbent for besøg De negative test betyder også, at det igen er muligt at besøge sine pårørende på Torsbo igen. Det blev der lukket ned for, mens den potentielle smittespredning blev undersøgt.

Besøgene kan ske under samme restriktioner, der har været under coronaepidemien. Besøg kan derfor foregå alle ugens hverdage i tidsrummet mellem kl. 10 - 20. I weekender mellem 11 - 20. Der er dog altid lukket mellem kl. 12.00 - 13.00 og kl. 17.30-18.30 på grund af frokost og aftensmad. Man skal huske at kontakte personalet ved ankomst.

Merete Amdisen fortæller, at hun har været i kontakt med flere pårørende, efter medarbejderen blev smittet.

- De har haft stor forståelse for, at vi lukkede ned, og de har for det meste udtrykt, at de var trygge ved håndteringen.