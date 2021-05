Borgmester Ole Bjørstorps nye Ishøjliste indeholder bl.a. navnet på den tidligere viceborgmester, Seyit Ahmet Özkan. Sidstnævnte blev tilbage i 2017 af netop Ole Bjørstorp opfordret til både at trække sig som viceborgmester og melde sig ud af Socialdemokratiet. Det skete, efter at Seyit Ahmet Özkan i et Facebook-opslag fremsatte en teori om, at zionister - og ikke radikale muslimer - står bag terrororganisationen Islamisk Stat (IS).

Smidt ud efter Islamisk Stat-opslag: Nu er han taget til nåde af borgmester

Et gammelt makkerpar på rådhuset i Ishøj ser nu ud til at genopstå.

For når Ishøj-vælgerne til november går til stemmeurnerne, ser den tidligere viceborgmester Seyit Ahmet Özkan ud til at være en af et dusin kandidater fra den nye lokalliste, Ishøjlisten.

Det oplyser borgmester, Ole Bjørstorp (L), til TV 2 Lorry.

Samme Bjørstorp var blandt stifterne af Ishøjlisten, der så dagens lys i februar i år. Få måneder tidligere var Bjørstorp blevet vraget som spidskandidat for Socialdemokratiet.

Bjørstorp og Özkan var fra 2011 og knap seks år frem henholdsvis borgmester og viceborgmester - begge fra Socialdemokratiet dengang - men parløbet sluttede brat i august 2017.

Her opfordrede Ole Bjørstorp således Seyit Ahmet Özkan til at trække sig som viceborgmester og melde sig ud af Socialdemokratiet.

Det skete, efter at Seyit Ahmet Özkan få måneder forinden i et Facebook-opslag fremsatte en teori om, at zionister - og ikke radikale muslimer - står bag terrororganisationen Islamisk Stat (IS). Senere sagde han til Radio24syv:

- Islamisk Stat begår terrorisme over det hele i de muslimske lande. Og de slår kun muslimer ihjel, sagde han.

Han erkendte dog samtidig, at han ikke kunne bevise, at det er zionister, der står bag Islamisk Stat. Og han understregede, at han ikke satte lighedstegn mellem zionister og jøder.

Zionisme er ifølge Den Store Danske Encyklopædi betegnelsen for den politiske bestræbelse på at sikre jødernes tilbagevenden til Det Hellige Land, Israel.

Udtalelserne bragte Seyit Ahmet Özkan, der har tyrkiske rødder, i et voldsomt stormvejr. Det kulminerede, da han blev sparket ud af Socialdemokratiet med endog meget hårde ord fra Ole Bjørstorp:

- Det er Ishøj Kommune, det her. Næsten 40 procent af indbyggerne er fremmedsprogede. Der får de udenrigspolitiske synspunkter utroligt stor vægt. Derfor er vi nødt til at forholde os til det, sagde borgmesteren til Ritzau.

- Det er hele grundlaget for dem, der sidder i byrådet, at de vil arbejde for integration mellem alle folkeslag. Derfor kan det ikke nytte, at man forsvarer muslimerne specielt og siger, at det er nogle andres skyld, sagde Ole Bjørstorp.

- Vi kan ikke forsvare, at have en mand med de holdninger på den socialdemokratiske liste til det kommende kommunevalg. Det er ikke foreneligt med Socialdemokratiets politik, sagde Ole Bjørstorp til sn.dk.