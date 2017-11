Se billedserie Jesper Olsen Vingum er valgstyrer på Mosedeskolen og kandidat for Venstre. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Slutspurt på Mosedeskolen: - Vi er et sted, hvor folk er rigtig glade for at stemme

Sydkysten - 21. november 2017 kl. 19:30 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Mens valgaftenen nærmer sig sin afslutning, var der stadig en god trafik ved valgbordene, da Sydkysten for kort tid siden besøgte valgstedet på Mosedeskolen.

Her har valgstyrer Jesper Olsen Vingum efterhånden haft en lang dag, da han mødte ind på skolen klokken 06.40 i morges for at gøre klar, inden valgstedet åbnede klokken 8.00.

- Det var spændende, fordi vi startede end time før end normalt, men det var der rigtig mange vælgere, der var helt med på. Så der var pænt run på lige fra morgenstunden, siger valgstyreren, som også kan fortælle, at omkring 2500 i Greve Kommune har valgt at brevstemme denne gang,

- Og det er rekord, fortæller Jesper Olsen Vingum, som også stiller op som kandidat for Venstre i Greve Kommune og flere gange tidligere har prøvet at være valgstyrer til både folketingsvalg, EU-valg, kommunalvalg og regionsrådsvalg.

Han kan denne gang glæde sig over, at valgstedet på Mosedeskolen - ifølge kommunens tal - var det valgsted, som havde den højeste stemmeprocent klokken 17.00, hvor tallene senest blev gjort op.

- Det er jeg meget glad for. Vi er et sted, hvor folk er rigtig glade for at stemme, og det er en festdag for dem at komme her med god stemning og godt samarbejde med partierne og de frivillige, siger Jesper Olsen Vingum.

greve kvValgstedet på Mosedeskolen lukker - ligesom de andre valgsteder - klokken 20.00.