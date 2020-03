Skyderi i boligområde: 36-årig mand i kritisk tilstand

Fredag aften er en person blevet ramt af skud i boligområdet Askerød i Greve, det skriver eb.dk, der har været i kontakt med vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om et skyderi på Agerhuset klokken 23 her til aften. Umiddelbart er en person ramt, og vi er massivt til stede i området, fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet.