Skybrudssæson: Hvad gør du?

Sommeren er sæson for skybrud, og her kan du læse om, hvilken kloakering Vallensbæk har og hvordan du beskytter boligen mod vandskader.

16. juli 2020

I samarbejde med Vallensbæk Kommune arbejder HOFOR løbende på at udbygge og klimasikre regnvandssystemet, så skybrud kan håndteres med færrest mulige gener for borgerne.

Hele Vallensbæk Kommune er separatkloakeret, hvilket betyder, at kloakvand og regnvand bliver ført ud i hver sin separate ledning.

Gode råd Forbered dig på skybrud i god tid

Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå over gulvet fx på stålreoler, som kan desinficeres.

Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

Begræns regnvand der løber ind i huset. Tjek om der er tæt, hvis du eksempelvis har en kælderindgang eller lyskasser til vinduer under terræn.



Hvis vejrudsigten varsler skybrud:

Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.

Afdæk eventuelle ventilationshuller og andre åbninger tæt ved eller under jorden, hvor vand nemt kan løbe ind. Brug fx en krydsfinerplade. I forbindelse med kraftig regn og skybrud kan man opleve store regnmængder, som løber på overfladerne og ned i regnvandssystemet. Jo kraftigere regnen er, desto mere vand vil løbe på overfladen. Da regnvand og kloakvand i Vallensbæk løber i to forskellige systemer, skal borgerne ikke være bekymrede for at soppe i kloakvand, da der ikke vil komme kloakvand op til overfladen i forbindelse med kraftig regn og skybrud. Der vil heller ikke blive sendt fortyndet spildevand ud i vandområderne.

- Det er en måde at forbedre vandkvaliteten på til gavn for badevandskvaliteten og vandløbene, og dermed også for dyrelivet og plantelivet. Det er langt fra alle kommuner, der har separat kloakering, og det er en bevidst strategi, som vi i Vallensbæk har forfulgt igennem mange år, fortæller borgmester Henrik Rasmussen.

Løse dæksler Når skybruddene er over os, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Eksempelvis skal du ikke gå rundt i vandet i gaderne. I Vallensbæk risikerer du ikke at gå rundt i kloakvand som i mange andre områder, men der kan være løse kloakdæksler i gaden. Ikke alle er forsynet med hængsler og kan blive skubbet af, hvis der er meget tryk på nede i kloakken. Så du skal passe på, hvor du sætter fødderne, især hvis gaden er dækket med vand, så du ikke kan se hullet.

Ifølge HOFOR kan borgerne ikke helt undgå problemer med skybrudsvand - hverken nu eller i fremtiden, og derfor bør du for eksempel tænke over, hvad du opbevarer, og hvordan du opbevarer ting i kælderen. Kælderen er dit eget ansvar, og det vil være en god idé at sikre kælderindgange og lyskasser under terræn.